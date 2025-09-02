Chuvas em João Pessoa superam quase 200% a média histórica do mês de agosto Com 393,2 milímetros de chuva em agosto deste ano, João Pessoa registrou um aumento de 194,09% acima da média histórica do mês, que...

Ponto de alagamento na Rua Barão do Triunfo, no Centro de João Pessoa (Semob-JP/Imagens de monitoramento)

Com 393,2 milímetros de chuva em agosto deste ano, João Pessoa registrou um aumento de 194,09% acima da média histórica do mês, que é de 133,7 mm.

De acordo com a Agência Executiva de Gestão de Águas da Paraíba, em relação ao mesmo período de 2024, quando choveu 68,4 mm, o aumento foi de 474,85 %.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, chuvas fortes são comuns nesse período e as precipitações acima da média histórica têm sido frequentes na Capital, causando alguns transtornos, principalmente para as pessoas que moram nas áreas de risco.

Kelson destacou que, mesmo diante de um período bastante chuvoso, que superou médias históricas em nossa cidade, não goram registradas ocorrências graves, particularmente entre os dias 14 e 16 de agosto, com chuvas próximas dos 270 mm.

