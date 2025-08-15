Chuvas provocam desvios no transporte coletivo em João Pessoa; confira O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) fez alterações no itinerário de algumas linhas de... Portal Correio|Do R7 15/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h17 ) twitter

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) fez alterações no itinerário de algumas linhas de ônibus devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas na capital nesta sexta-feira (15). João Pessoa e outras 12 cidades da Paraíba estão sob alerta de perigo para chuvas intensas, válido até as 23h59 desta sexta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Sintur-JP, os desvios ocorrem nos seguintes pontos: Central de Polícia do Geisel

CBTU

Estação Ferroviária

Pedro II (Autovia)

Ladeira Mangabeira/Valentina

Por trás da Rodoviária (para linhas com destino a Bayeux)

Terminal de Cabedelo (no retorno da garagem)

Em frente ao Cassino – ônibus passam por rota alternativa

Mercadinho União

Entre o Atacadão e a Prefeitura

Lateral da Transnacional