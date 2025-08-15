Chuvas provocam desvios no transporte coletivo em João Pessoa; confira

Logo R7.com
O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) fez alterações no itinerário de algumas linhas de ônibus devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas na capital nesta sexta-feira (15).

João Pessoa e outras 12 cidades da Paraíba estão sob alerta de perigo para chuvas intensas, válido até as 23h59 desta sexta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Sintur-JP, os desvios ocorrem nos seguintes pontos:

  • Central de Polícia do Geisel
  • CBTU
  • Estação Ferroviária
  • Pedro II (Autovia)
  • Ladeira Mangabeira/Valentina
  • Por trás da Rodoviária (para linhas com destino a Bayeux)
  • Terminal de Cabedelo (no retorno da garagem)
  • Em frente ao Cassino – ônibus passam por rota alternativa
  • Mercadinho União
  • Entre o Atacadão e a Prefeitura
  • Lateral da Transnacional

