Chuvas provocam desvios no transporte coletivo em João Pessoa; confira
O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) fez alterações no itinerário de algumas linhas de...
O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) fez alterações no itinerário de algumas linhas de ônibus devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas na capital nesta sexta-feira (15). João Pessoa e outras 12 cidades da Paraíba estão sob alerta de perigo para chuvas intensas, válido até as 23h59 desta sexta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Sintur-JP, os desvios ocorrem nos seguintes pontos: Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Chuvas provocam desvios no transporte coletivo em João Pessoa; confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
