Cícero Lucena recebe convite de Veneziano para se filiar ao MDB Após confirmar que estará de saída do Progressistas, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena pode estar próximo de voltar aos quadros...

Após confirmar que estará de saída do Progressistas, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena pode estar próximo de voltar aos quadros do MDB. Nesta quinta-feira (4), o senador e presidente estadual da legenda, Veneziano Vital do Rêgo, convidou o gestor para se filiar ao partido.

“A decisão anunciada pelo próprio Cícero de deixar o PP, sinto-me, na qualidade de Presidente Estadual do MDB, muito à vontade para fazer o convite, para que Cícero retorne ao partido que já integrou”., destacou o parlamentar.

Caso aceite o convite, Veneziano disse que o MDB irá garantir espaço e condições para que dispute o Governo da Paraíba pelo partido, com anuência do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Cícero Lucena recebe convite de Veneziano para se filiar ao MDB apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.