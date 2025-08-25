Cícero Lucena reforça compromisso com a primeira infância ao entregar 53ª unidade de ensino reconstruída em João Pessoa Nesta segunda-feira (25), João Pessoa celebra o Dia da Educação Infantil com mais uma conquista para a Rede Municipal de Ensino. O... Portal Correio|Do R7 25/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h38 ) twitter

Nesta segunda-feira (25), João Pessoa celebra o Dia da Educação Infantil com mais uma conquista para a Rede Municipal de Ensino. O prefeito Cícero Lucena entregou a reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Yalla Petit, no Centro da Capital, que passa a oferecer um espaço mais moderno, acolhedor e com infraestrutura completa para o desenvolvimento integral de 87 crianças na primeira infância. Agora são 53 unidades de ensino reconstruídas desde 2021, somando da Educação Infantil e escolas do Fundamental I e II, reforçando o compromisso da gestão em garantir qualidade, conforto e cuidado na formação das novas gerações. “Reconheceremos que nossa atuação transcende o simples acolhimento e cuidado, e que estamos, na verdade, construindo os alicerces da vida estudantil dessas crianças”, iniciou o prefeito. Avanço – “Nosso objetivo é prepará-las para que alcancem condições de competir e aproveitar as oportunidades que a vida oferece, por meio da formação que toda a rede municipal de João Pessoa busca aprimorar constantemente”, concluiu o prefeito, ressaltando ainda que a Prefeitura já colhe os frutos deste investimento em educação com o Selo Nacional para Leitura na Idade Certa, destaque em eventos de robótica, de matemática e da parceria com o Balé Bolshoi. Educação e Infraestrutura – A transformação das unidades de ensino acontece por meio da parceria da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que já investiu mais de R$ 68 milhões na reconstrução de prédios, ampliação de espaços e instalação de equipamentos novos, com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), que totaliza aproximadamente R$ 250 milhões para aquisição de equipamentos novos, de tecnologia, biblioteca, material pedagógico e outras inovações na rede de ensino. Esse valor inclui o que também está previsto para as unidades em obras, segundo explicou a secretaria América Castro. “Em média, cada unidade escolar recebe cerca de um milhão de investimento. Anteriormente, os investimentos eram realizados com valores predefinidos, variando entre R$ 100 mil e, no máximo, R$ 300 mil, representando uma abordagem paliativa. Atualmente, ao visitarmos as unidades, mantemos um diálogo com a gestão escolar, buscando compreender suas necessidades e prioridades de melhoria, sempre com um foco pedagógico, e não apenas na infraestrutura”, destacou América Castro. Construindo o futuro – Geane Maria, gestora do CMEI Yalla Petit, disse que a requalificação do espaço representa um marco para o futuro das crianças. A nova estrutura oferece um ambiente mais adequado, acolhedor e atrativo. “Demonstra o compromisso dessa gestão com a educação, de transformar um espaço como esse em uma unidade moderna e com mais condições de fazer com que as crianças se desenvolvam de forma plena”, afirmou. Homenagem – O CMEI Yalla Petit é uma homenagem à filha do jornalista Carlos César Muniz. Presente à solenidade, ele agradeceu a lembrança em memória da criança. “A emoção que me invade é de profunda gratidão, uma gratidão que emana do mais íntimo do meu ser, não apenas por este espaço que honra o nome de minha filha, mas também por tudo que a administração do prefeito Cícero Lucena e Leo Bezerra tem realizado em prol da educação no Município”, afirmou. Confira as intervenções no CMEI Yalla Petit: Modernização da fachada e acesso à edificação;

Construção de solários;

Construção de pátio coberto;

Construção de depósito e almoxarifado;

Construção de coberta de acesso à edificação;

Construção de casa de gás;

Execução de piso granilite;

Pintura de toda edificação;

Playground;

Reforma dos banheiros;

Reforma da coberta;

Reforma completa na cozinha;

Instalação de forro PVC;

Instalações elétricas;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações de combate a incêndio.