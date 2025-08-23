Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil
A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos...
A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil, conforme a função e a jornada de trabalho. + Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca O certame é organizado pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon) e já está com inscrições abertas, que seguem até o dia 14 de setembro, exclusivamente pela internet. As oportunidades contemplam ampla concorrência e reserva para pessoas com deficiência (PCD) para os seguintes cargos: O conteúdo das provas varia de acordo com o nível do cargo. Entre os temas cobrados estão Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais, Pedagógicos e Específicos, de acordo com o cargo escolhida. + Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca As provas objetivas serão aplicadas no município de Mataraca. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade das escolas públicas da cidade, a CPCon poderá realocar candidatos para municípios próximos, em até 100 km de distância. As inscrições devem ser feitas no SIGEPS, sistema online da CPCon. Após o cadastro, o candidato precisa escolher o cargo, preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento da taxa até a data limite. Os valores são: O post Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Vagas
O que cai na prova do concurso de Mataraca?
Inscrições e taxas
A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil, conforme a função e a jornada de trabalho.
+ Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca
O certame é organizado pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon) e já está com inscrições abertas, que seguem até o dia 14 de setembro, exclusivamente pela internet.
As oportunidades contemplam ampla concorrência e reserva para pessoas com deficiência (PCD) para os seguintes cargos:
O conteúdo das provas varia de acordo com o nível do cargo. Entre os temas cobrados estão Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais, Pedagógicos e Específicos, de acordo com o cargo escolhida.
+ Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca
As provas objetivas serão aplicadas no município de Mataraca. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade das escolas públicas da cidade, a CPCon poderá realocar candidatos para municípios próximos, em até 100 km de distância.
As inscrições devem ser feitas no SIGEPS, sistema online da CPCon. Após o cadastro, o candidato precisa escolher o cargo, preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento da taxa até a data limite. Os valores são:
O post Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.