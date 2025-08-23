Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

(Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil, conforme a função e a jornada de trabalho.

+ Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca

O certame é organizado pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon) e já está com inscrições abertas, que seguem até o dia 14 de setembro, exclusivamente pela internet.

Vagas

As oportunidades contemplam ampla concorrência e reserva para pessoas com deficiência (PCD) para os seguintes cargos:

  • Agente Administrativo
  • Agente de Combate às Endemias
  • Assistente Social
  • Auditor Fiscal de Tributos
  • Auxiliar de Saúde Bucal UBS
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fiscal Ambiental
  • Fiscal de Obras
  • Fiscal de Tributos Municipais
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiólogo
  • Médico
  • Monitor de Creche
  • Monitor de Transporte Escolar
  • Motorista
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Operador de Máquinas Pesadas
  • Pedagogo
  • Professor (Artes)
  • Professor (Ciências)
  • Professor (Educação Física)
  • Professor (Geografia)
  • Professor (História)
  • Professor (Inglês)
  • Professor (Língua Portuguesa)
  • Professor (Matemática)
  • Professor (Pedagogia)
  • Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
  • Psicólogo
  • Psicólogo Escolar
  • Psicopedagogo
  • Técnico em Enfermagem

O que cai na prova do concurso de Mataraca?

O conteúdo das provas varia de acordo com o nível do cargo. Entre os temas cobrados estão Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais, Pedagógicos e Específicos, de acordo com o cargo escolhida.

+ Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca

As provas objetivas serão aplicadas no município de Mataraca. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade das escolas públicas da cidade, a CPCon poderá realocar candidatos para municípios próximos, em até 100 km de distância.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas no SIGEPS, sistema online da CPCon. Após o cadastro, o candidato precisa escolher o cargo, preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento da taxa até a data limite. Os valores são:

  • R$ 75 para cargos de nível fundamental (incompleto e completo);
  • R$ 95 para cargos de nível médio/técnico;
  • R$ 115 para cargos de nível superior e magistério.

O post Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.