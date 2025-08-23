Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos... Portal Correio|Do R7 23/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 23/08/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Agência Brasil) A Prefeitura Municipal de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, publicou o edital do concurso público oferecendo 89 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil, conforme a função e a jornada de trabalho. + Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca O certame é organizado pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon) e já está com inscrições abertas, que seguem até o dia 14 de setembro, exclusivamente pela internet. Vagas As oportunidades contemplam ampla concorrência e reserva para pessoas com deficiência (PCD) para os seguintes cargos: Agente Administrativo

Agente de Combate às Endemias

Assistente Social

Auditor Fiscal de Tributos

Auxiliar de Saúde Bucal UBS

Enfermeiro

Farmacêutico

Fiscal Ambiental

Fiscal de Obras

Fiscal de Tributos Municipais

Fisioterapia

Fonoaudiólogo

Médico

Monitor de Creche

Monitor de Transporte Escolar

Motorista

Nutricionista

Odontólogo

Operador de Máquinas Pesadas

Pedagogo

Professor (Artes)

Professor (Ciências)

Professor (Educação Física)

Professor (Geografia)

Professor (História)

Professor (Inglês)

Professor (Língua Portuguesa)

Professor (Matemática)

Professor (Pedagogia)

Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Psicólogo

Psicólogo Escolar

Psicopedagogo

Técnico em Enfermagem O que cai na prova do concurso de Mataraca? O conteúdo das provas varia de acordo com o nível do cargo. Entre os temas cobrados estão Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais, Pedagógicos e Específicos, de acordo com o cargo escolhida. + Confira o edital do concurso da Prefeitura de Mataraca As provas objetivas serão aplicadas no município de Mataraca. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade das escolas públicas da cidade, a CPCon poderá realocar candidatos para municípios próximos, em até 100 km de distância. Inscrições e taxas As inscrições devem ser feitas no SIGEPS, sistema online da CPCon. Após o cadastro, o candidato precisa escolher o cargo, preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento da taxa até a data limite. Os valores são: R$ 75 para cargos de nível fundamental (incompleto e completo);

para cargos de nível fundamental (incompleto e completo); R$ 95 para cargos de nível médio/técnico;

para cargos de nível médio/técnico; R$ 115 para cargos de nível superior e magistério.

para cargos de nível superior e magistério. O post Cidade do Litoral Norte da Paraíba lança concurso com 89 vagas e salários de até R$ 11 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.