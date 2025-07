Cidade do Sertão da Paraíba realizará concurso público com 181 vagas em diversas áreas A Prefeitura de São Domingos, no Sertão da Paraíba, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e anunciou... Portal Correio|Do R7 29/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 04h17 ) twitter

Concurso (Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de São Domingos, no Sertão da Paraíba, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e anunciou que, no prazo de até um ano, lançará edital de concurso público para preenchimento de 181 vagas efetivas em diferentes áreas da administração municipal. O TAC foi assinado no dia 11 de novembro de 2024 e prevê, além da realização do certame, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal regulamentando os cargos que serão ofertados. Após a contratação de empresa especializada por meio de processo licitatório, o edital deverá ser lançado. Confira a relação de cargos e o número de vagas previstas: Acompanhante de Aluno (Cuidador) – 10 vagas

– 10 vagas Agente Administrativo – 10 vagas

– 10 vagas Agente de Limpeza Urbana – 10 vagas

– 10 vagas Assistente Social – 3 vagas

– 3 vagas Assistente Social PAIF – 2 vagas

– 2 vagas Auxiliar de Serviços Gerais – 20 vagas

– 20 vagas Auxiliar de Consultório Dentário – 5 vagas

– 5 vagas Bibliotecário – 1 vaga

– 1 vaga Coveiro – 1 vaga

– 1 vaga Disciplinadora – 2 vagas

– 2 vagas Eletricista – 2 vagas

– 2 vagas Enfermeiro – 3 vagas

– 3 vagas Enfermeiro Auditor – 1 vaga

– 1 vaga Engenheiro Civil – 1 vaga

– 1 vaga Fisioterapeuta – 2 vagas

– 2 vagas Guarda Municipal – 15 vagas

– 15 vagas Médico do PSF – 2 vagas

– 2 vagas Merendeira – 6 vagas

– 6 vagas Monitor de Sala – 6 vagas

– 6 vagas Motorista – 20 vagas

– 20 vagas Neuropsicopedagogo – 1 vaga

– 1 vaga Nutricionista – 2 vagas

– 2 vagas Odontólogo – 3 vagas

– 3 vagas Operador de Máquina – 6 vagas

– 6 vagas Operário – 6 vagas

– 6 vagas Pedreiro – 3 vagas

– 3 vagas Podador – 8 vagas

– 8 vagas Professor (áreas a definir no edital) – 20 vagas

– 20 vagas Psicólogo – 3 vagas

– 3 vagas Supervisor Escolar – 1 vaga

– 1 vaga Técnico em Enfermagem – 5 vagas

– 5 vagas Técnico em Informática – 1 vaga