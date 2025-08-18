Cidade paraibana abre concurso com salário de até R$ 4 mil; inscrições iniciam nesta terça A Prefeitura de Boa Vista, no Cariri da Paraíba, divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de 99 vagas em cargos... Portal Correio|Do R7 18/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h38 ) twitter

(Foto: Divulgação) A Prefeitura de Boa Vista, no Cariri da Paraíba, divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de 99 vagas em cargos efetivos. O certame será conduzido pela Ápice Consultoria, contratada por meio de processo licitatório, e contará com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começam nesta terça-feira (19) e seguem até o dia 21 de setembro, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade: R$ 34 para cargos de nível fundamental, R$ 55 para médio e técnico, e R$ 70 para superior. As provas estão previstas para acontecer no dia 23 de novembro. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.532 e R$ 4.020, a depender da função escolhida. O concurso será composto por diferentes etapas, incluindo provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O edital completo, com a lista de cargos e atribuições, pode ser consultado no site da empresa organizadora. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cidade paraibana abre concurso com salário de até R$ 4 mil; inscrições iniciam nesta terça apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.