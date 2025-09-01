Cidade paraibana lança concurso com salários de até R$ 3,4 mil; inscrições vão até esta terça
Cargos e vagas oferecidas
A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, divulgou a abertura das inscrições para o Concurso Público que oferece 104 vagas em diferentes cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.498.
O certame será executado sob a responsabilidade técnica e operacional da FACET Concursos, conforme processo licitatório e contrato firmado. O Edital nº 01/2025 está disponível no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site da organizadora.
As inscrições devem ser feitas entre 01 de setembro e 02 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet, através do site www.facetconcursos.com.br. O cartão de convocação estará disponível a partir do dia 21 de outubro de 2025 no mesmo endereço eletrônico.
A prova está prevista para acontecer em 02 de novembro de 2025. Os horários e locais de realização serão informados no cartão de convocação do candidato.
