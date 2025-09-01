Cidade paraibana lança concurso com salários de até R$ 3,4 mil; inscrições vão até esta terça A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, divulgou a abertura das inscrições para o Concurso Público que oferece 104... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 12h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h57 ) twitter

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM) A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, divulgou a abertura das inscrições para o Concurso Público que oferece 104 vagas em diferentes cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.498. O certame será executado sob a responsabilidade técnica e operacional da FACET Concursos, conforme processo licitatório e contrato firmado. O Edital nº 01/2025 está disponível no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site da organizadora. As inscrições devem ser feitas entre 01 de setembro e 02 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet, através do site www.facetconcursos.com.br. O cartão de convocação estará disponível a partir do dia 21 de outubro de 2025 no mesmo endereço eletrônico. A prova está prevista para acontecer em 02 de novembro de 2025. Os horários e locais de realização serão informados no cartão de convocação do candidato. Cargos e vagas oferecidas Agente Administrativo Escolar – 1

Agente Municipal de Trânsito e Transporte – 1

Agente de Vigilância Sanitária – 1

Agente Patrimonial Escolar – 3

Assistente Social – 3

Assistente Social Plantonista – 1

Atendente de Farmácia – 2

Auxiliar Administrativo – 2

Auxiliar de Consultório Dentário – 2

Bioquímico – 1

Bioquímico Plantonista – 1

Condutor de Veículo de Urgência – 1

Condutor Socorrista Plantonista – 2

Coveiro – 1

Educador Físico – 2

Enfermeiro – 1

Enfermeiro Plantonista – 6

Farmacêutico – 1

Farmacêutico Plantonista – 2

Fiscal de Obras – 1

Fiscal de Tributos Municipais – 1

Fisioterapeuta – 1

Fonoaudiólogo – 4

Inspetor de Alunos – 2

Médico Endocrinologista – 1

Médico Generalista Plantonista – 1

Médico Veterinário – 1

Motorista – 1

Motorista Escolar – 2

Motorista de Ambulância – 1

Nutricionista – 1

Odontólogo – 1

Odontólogo Endodontista – 1

Operador de Máquinas Pesadas “Patrol” – 1

Operador de Máquinas Pesadas “Retro” – 1

Pedagogo – 1

Professor de Educação Fundamental II – Artes – 1

Professor de Educação Fundamental II – Ciências – 1

Professor de Educação Fundamental II – Educação Física – 3

Professor de Educação Fundamental II – Geografia – 2

Professor de Educação Fundamental II – História – 2

Professor de Educação Fundamental II – Língua Espanhola – 1

Professor de Educação Fundamental II – Língua Inglesa – 1

Professor de Educação Fundamental II – Língua Portuguesa – 3

Professor de Educação Fundamental II – Matemática – 3

Professor da Educação Infantil – 10

Professor da Educação Fundamental I – 4

Psicólogo – 2

Psicopedagogo Educacional – 1

Rádio Operador – 1

Secretário Escolar – 2

Supervisor Educacional – 3

Técnico Administrativo – 1

Técnico Administrativo Plantonista – 3

Técnico em Enfermagem – 3

Técnico em Enfermagem Plantonista – 4

Técnico em Radiologia Plantonista – 1

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 1

Terapeuta Ocupacional – 3