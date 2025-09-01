Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cidade paraibana lança concurso com salários de até R$ 3,4 mil; inscrições vão até esta terça

A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, divulgou a abertura das inscrições para o Concurso Público que oferece 104...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM)

A Prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, divulgou a abertura das inscrições para o Concurso Público que oferece 104 vagas em diferentes cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.498.

O certame será executado sob a responsabilidade técnica e operacional da FACET Concursos, conforme processo licitatório e contrato firmado. O Edital nº 01/2025 está disponível no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site da organizadora.

As inscrições devem ser feitas entre 01 de setembro e 02 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet, através do site www.facetconcursos.com.br. O cartão de convocação estará disponível a partir do dia 21 de outubro de 2025 no mesmo endereço eletrônico.

A prova está prevista para acontecer em 02 de novembro de 2025. Os horários e locais de realização serão informados no cartão de convocação do candidato.

Cargos e vagas oferecidas

  • Agente Administrativo Escolar – 1
  • Agente Municipal de Trânsito e Transporte – 1
  • Agente de Vigilância Sanitária – 1
  • Agente Patrimonial Escolar – 3
  • Assistente Social – 3
  • Assistente Social Plantonista – 1
  • Atendente de Farmácia – 2
  • Auxiliar Administrativo – 2
  • Auxiliar de Consultório Dentário – 2
  • Bioquímico – 1
  • Bioquímico Plantonista – 1
  • Condutor de Veículo de Urgência – 1
  • Condutor Socorrista Plantonista – 2
  • Coveiro – 1
  • Educador Físico – 2
  • Enfermeiro – 1
  • Enfermeiro Plantonista – 6
  • Farmacêutico – 1
  • Farmacêutico Plantonista – 2
  • Fiscal de Obras – 1
  • Fiscal de Tributos Municipais – 1
  • Fisioterapeuta – 1
  • Fonoaudiólogo – 4
  • Inspetor de Alunos – 2
  • Médico Endocrinologista – 1
  • Médico Generalista Plantonista – 1
  • Médico Veterinário – 1
  • Motorista – 1
  • Motorista Escolar – 2
  • Motorista de Ambulância – 1
  • Nutricionista – 1
  • Odontólogo – 1
  • Odontólogo Endodontista – 1
  • Operador de Máquinas Pesadas “Patrol” – 1
  • Operador de Máquinas Pesadas “Retro” – 1
  • Pedagogo – 1
  • Professor de Educação Fundamental II – Artes – 1
  • Professor de Educação Fundamental II – Ciências – 1
  • Professor de Educação Fundamental II – Educação Física – 3
  • Professor de Educação Fundamental II – Geografia – 2
  • Professor de Educação Fundamental II – História – 2
  • Professor de Educação Fundamental II – Língua Espanhola – 1
  • Professor de Educação Fundamental II – Língua Inglesa – 1
  • Professor de Educação Fundamental II – Língua Portuguesa – 3
  • Professor de Educação Fundamental II – Matemática – 3
  • Professor da Educação Infantil – 10
  • Professor da Educação Fundamental I – 4
  • Psicólogo – 2
  • Psicopedagogo Educacional – 1
  • Rádio Operador – 1
  • Secretário Escolar – 2
  • Supervisor Educacional – 3
  • Técnico Administrativo – 1
  • Técnico Administrativo Plantonista – 3
  • Técnico em Enfermagem – 3
  • Técnico em Enfermagem Plantonista – 4
  • Técnico em Radiologia Plantonista – 1
  • Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 1
  • Terapeuta Ocupacional – 3

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Cidade paraibana lança concurso com salários de até R$ 3,4 mil; inscrições vão até esta terça apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.