Cidade paraibana lança licitação para escolha de banca organizadora de concurso com 43 vagas A Prefeitura de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba, deverá lançar em breve um novo concurso público, conforme consta no edital de licitação... Portal Correio|Do R7 25/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h18 ) twitter

(Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba, deverá lançar em breve um novo concurso público, conforme consta no edital de licitação para contratação da banca organizadora. A sessão está marcada para às 9h do dia 15 de outubro, de forma online. A empresa vencedora terá o prazo de 180 dias, entre assinatura do contrato e encerramento do processo de seleção. O Portal Correio teve acesso ao documento da licitação e a expectativa da prefeitura de Lagoa é que, pelo menos, 1.864 candidatos se inscrevam. Veja os cargos do concurso da prefeitura de Lagoa Agente Administrativo – 03 vagas

Assistente Social – 02 vagas

Auxiliar de Saúde Bucal – 01 vaga

Auxiliar de Serviços Gerais – 02 vagas

Biomédico – 01 vaga

Cuidador – 05 vagas

Digitador – 02 vagas

Eletricista – 01 vaga

Farmacêutico – 01 vaga

Fiscal de Tributos – 01 vaga

Fisioterapeuta – 02 vagas

Gari – 04 vagas

Médico – 01 vaga

Monitor Escolar – 05 vagas

Motorista D – 03 vagas

Nutricionista – 01 vaga

Odontólogo – 01 vaga

Operador de Motoniveladora – 01 vaga

Operador de Retroescavadeira – 01 vaga

Operador de Trator – 01 vaga

Psicólogo – 02 vagas

Recepcionista – 02 vagas