Cidade paraibana lança licitação para escolha de banca organizadora de concurso com 43 vagas

Portal Correio|Do R7

(Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba, deverá lançar em breve um novo concurso público, conforme consta no edital de licitação para contratação da banca organizadora. A sessão está marcada para às 9h do dia 15 de outubro, de forma online.

A empresa vencedora terá o prazo de 180 dias, entre assinatura do contrato e encerramento do processo de seleção.

O Portal Correio teve acesso ao documento da licitação e a expectativa da prefeitura de Lagoa é que, pelo menos, 1.864 candidatos se inscrevam.

Veja os cargos do concurso da prefeitura de Lagoa

  • Agente Administrativo – 03 vagas
  • Assistente Social – 02 vagas
  • Auxiliar de Saúde Bucal – 01 vaga
  • Auxiliar de Serviços Gerais – 02 vagas
  • Biomédico – 01 vaga
  • Cuidador – 05 vagas
  • Digitador – 02 vagas
  • Eletricista – 01 vaga
  • Farmacêutico – 01 vaga
  • Fiscal de Tributos – 01 vaga
  • Fisioterapeuta – 02 vagas
  • Gari – 04 vagas
  • Médico – 01 vaga
  • Monitor Escolar – 05 vagas
  • Motorista D – 03 vagas
  • Nutricionista – 01 vaga
  • Odontólogo – 01 vaga
  • Operador de Motoniveladora – 01 vaga
  • Operador de Retroescavadeira – 01 vaga
  • Operador de Trator – 01 vaga
  • Psicólogo – 02 vagas
  • Recepcionista – 02 vagas

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Cidade paraibana lança licitação para escolha de banca organizadora de concurso com 43 vagas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

