Cidade paraibana lança licitação para escolha de banca organizadora de concurso com 43 vagas
A Prefeitura de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba, deverá lançar em breve um novo concurso público, conforme consta no edital de licitação para contratação da banca organizadora. A sessão está marcada para às 9h do dia 15 de outubro, de forma online. A empresa vencedora terá o prazo de 180 dias, entre assinatura do contrato e encerramento do processo de seleção. O Portal Correio teve acesso ao documento da licitação e a expectativa da prefeitura de Lagoa é que, pelo menos, 1.864 candidatos se inscrevam.
Veja os cargos do concurso da prefeitura de Lagoa
A Prefeitura de Lagoa, no Alto Sertão da Paraíba, deverá lançar em breve um novo concurso público, conforme consta no edital de licitação para contratação da banca organizadora. A sessão está marcada para às 9h do dia 15 de outubro, de forma online.
A empresa vencedora terá o prazo de 180 dias, entre assinatura do contrato e encerramento do processo de seleção.
O Portal Correio teve acesso ao documento da licitação e a expectativa da prefeitura de Lagoa é que, pelo menos, 1.864 candidatos se inscrevam.
