Cinco pessoas são presas suspeitas de matar adolescentes em Alhandra

(Foto: Imagem ilustrativa/Divulgação/Polícia Civil)

Cinco pessoas foram presas na manhã quinta-feira (4), investigados por matar dois adolescentes em agosto deste ano no distrito de Mata Redonda, na cidade de Alhandra.

De acordo com a polícia, os cinco suspeitos seriam envolvidos com uma facção criminosa da região. Eles mataram os jovens após as vítimas publicarem uma foto nas redes sociais fazendo alusão como se pertencessem a um grupo rival.

Os dois adolescentes foram acusados de fazer parte do outro grupo, porém, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que eles não pertenciam a nenhuma facção criminosa. “Eles tiraram essa foto como se fosse para chamar a atenção, mas brincaram com a vida deles”, afirmou o delegado Éder Hass.

No dia seguinte da publicação da foto, os criminosos invadiram a residência onde as duas vítimas moravam e as levaram até às margens da BR-101, onde foram mortos com vários disparos de arma de fogo.

Durante a operação desta quinta (4) foram apreendidos celulares, roupas, armas de fogo e munições. De acordo com a polícia, os presos negam as acusações, porém todos possuem passagens por crimes de homicídio.

