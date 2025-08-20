Cinemas de João Pessoa terão ingressos a partir de R$10 nessa próxima semana João Pessoa receberá a ‘Semana do Cinema’ na próxima quinta-feira (28) em diversas salas pela capital. A ação tem como objetivo disponibilizar...

João Pessoa receberá a ‘Semana do Cinema’ na próxima quinta-feira (28) em diversas salas pela capital. A ação tem como objetivo disponibilizar ingressos a preços promocionais mais acessíveis para a população e vai até o dia 3 de setembro.

Os ingressos poderão ser adquiridos nas salas da rede Cinépolis, nos shoppings Manaíra e Mangabeira, com valores de R$10.

A promoção também se estende às ‘salas vip’ do Manaíra Shopping, sendo vendido a R$ 29,90.

Até agora, já foram realizadas seis edições por todo o Brasil, democratizando o acesso a filmes por meio da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec).

