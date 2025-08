CNU 2025: retificação em edital do traz mudanças em provas, conteúdo, salários e distribuição de vagas Foi publicada nesta terça-feira (5), no Diário Oficial da União, a quarta retificação do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h57 ) twitter

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM) Foi publicada nesta terça-feira (5), no Diário Oficial da União, a quarta retificação do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025. O novo documento traz alterações importantes em diversos aspectos da seleção, como estrutura das provas, conteúdo programático, salários, requisitos de formação e distribuição de vagas por cotas. As mudanças atingem diferentes blocos temáticos e cargos e exigem atenção redobrada dos candidatos. Veja a seguir os principais pontos atualizados: Estrutura das provas Os itens 8.9 e 8.10 do edital foram modificados, impactando diretamente a organização das provas, especialmente para cargos de nível intermediário (ensino médio), que agora contarão com 68 questões de múltipla escolha. Os detalhes estão nos anexos VIII e IX da nova retificação. Também foram adicionados os itens 9.14.1 e 9.14.2, que abordam condutas durante a aplicação. Um destaque é a regra que determina que as três últimas pessoas da sala deverão permanecer até que todas entreguem suas provas, salvo em casos excepcionais. Cronograma alterado O cronograma do concurso também sofreu ajustes. A divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos, anteriormente prevista para 2 de janeiro de 2025, foi adiada para 2 de janeiro de 2026. Atualização no conteúdo programático No Eixo Temático 1 – Seguridade Social, foram feitas correções em artigos constitucionais exigidos anteriormente, o que altera diretamente o conteúdo que será cobrado nas provas. Regras de títulos atualizadas Alguns cargos passaram a não exigir mais títulos, como: Especialista em Atividades Hospitalares – Farmácia;

Pesquisador em Saúde Pública – Medicina;

Tecnologista – Processos Químicos Industriais. Por outro lado, outros cargos passaram a exigir títulos, como os do Bloco 4, que incluem funções como Tecnologista nas áreas de Eletrônica, Telecomunicações e Aeroespacial. Requisitos de formação ajustados Diversos cargos tiveram requisitos de escolaridade atualizados ou melhor detalhados: Médico – Medicina do Trabalho: agora exige RQE ou residência médica reconhecida;

Terapeuta Ocupacional: passou a exigir especialização em contexto hospitalar;

Tecnologista – Tecnologia da Informação: passou a exigir pós-graduação (mestrado);

Pesquisador – Ômicas Marinhas e Oceanografia: agora aceita formações mais amplas. Redistribuição de cargos e mudanças em nomenclaturas Alguns cargos anteriormente vinculados ao Ministério da Saúde foram realocados para o Hospital das Forças Armadas (HFA), com mudanças na nomenclatura das especialidades: Psicologia → Psicologia – Neuropsicologia;

Nutrição → Nutrição Clínica. Alterações salariais e nas cotas de vagas No Bloco 5, houve redução na remuneração para o cargo de contador (especialidade Contabilidade). A Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ) de 80 pontos caiu de R$ 4.181,00 para R$ 3.344,80. Ainda nesse bloco, uma vaga para o cargo de estatístico (especialidade Estatística) foi realocada das cotas para pessoas negras para as cotas de pessoas com deficiência. Pesos dos eixos temáticos Blocos como o B3-03 (área de Química) e o Bloco 4 (cargo de engenheiro agrônomo) tiveram ajustes na distribuição dos pesos dos eixos temáticos, o que pode impactar a estratégia de preparação dos candidatos.