Colisão entre moto e ônibus deixa duas pessoas mortas, em João Pessoa, neste domingo Um homem e uma mulher morreram, na manhã deste domingo (31), após colidirem a moto contra um ônibus, no Centro de João Pessoa. As equipes... Portal Correio|Do R7 31/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h57 )

Colisão entre moto e ônibus deixa duas pessoas mortas, em João Pessoa, neste domingo (Foto: Flávio Fernandes) Um homem e uma mulher morreram, na manhã deste domingo (31), após colidirem a moto contra um ônibus, no Centro de João Pessoa. As equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e da Polícia Civil estiveram no local e seguem investigando o ocorrido. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Pedro II com a Maximiano de Figueiredo, na capital paraibana. De acordo com a Semob-JP, as vítimas são um motociclista de transporte de aplicativo e uma passageira, ambos morreram ainda no local devido a gravidade dos ferimentos. A informação, também segundo a agência de mobilidade urbana, diz que a suspeita é que o condutor tenha avançado o sinal vermelho, além de ter realizado uma conversão proibida no sentido da Avenida Dom Pedro II. O caso segue sob investigação da polícia especializada em acidentes de trânsito para chegar as conclusões do acidente. Já o motorista do ônibus irá prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.