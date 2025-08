Com solicitação de Rafaela Camaraense, Governo do Estado entrega estrada no Distrito Melo, em Cuité A secretária de estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense, participou na tarde desta quinta-feira (31) da cerimônia... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h57 ) twitter

A secretária de estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense, participou na tarde desta quinta-feira (31) da cerimônia de entrega da estrada do distrito Melo, localizada no município de Cuité, na região do Curimataú paraibano. A obra foi uma solicitação dela e do ex-prefeito Charles Camaraense ao Governo do Estado, contando também com o acompanhamento do atual prefeito, Caio Camaraense. Para a secretária, essa obra que beneficiará cerca de três mil pessoas que residem no Distrito do Melo representa desenvolvimento para a população que mais necessitava de melhorias na infraestrutura local. “Eu e o ex-prefeito Charles Camaraense fizemos a solicitação dessa obra e o governador João Azevêdo prontamente atendeu. O prefeito Caio deu continuidade a esse acompanhamento e agora estamos com a pavimentação desta estrada concluída, que representa hoje mais possibilidades de desenvolvimento. Esta via, beneficia aproximadamente 3 mil pessoas. É um sentimento de dever cumprido, porque o pedido que fizemos ao governador foi de fato implementado e chegou à população que mais precisava”, declarou Rafaela Camaraense. Durante a entrega, o governador João Azevêdo destacou que desde 2019 já foram investidos R$ 148 milhões na região. “Fazer gestão é isso: trazer dignidade para as pessoas, oferecer melhoria na qualidade de vida. Desde 2019, já são R$ 148 milhões investidos na região”, afirmou o governador. Durante a cerimônia, João Azevêdo também mencionou as obras da adutora que está sendo construída na Barragem Boqueirão do Japi e que será entregue em breve. A obra beneficiará a população de Cuité e região, contribuindo para resolver os problemas hídricos enfrentados pela comunidade local. Orçamento Democrático – O governo do estado realizou durante o dia outras entregas e visitas a obras na região. À noite, em Barra de Santa Rosa, foi realizada a audiência do Orçamento Democrático, que registrou participação de mais de 6.800 pessoas. Durante o evento, o governador assinou ordens de serviços e destinou recursos que somam mais de R$ 22,5 milhões. As áreas de saúde, estradas/mobilidade e esporte/lazer foram as prioridades eleitas pela população da região do Curimataú paraibano para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2026. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Com solicitação de Rafaela Camaraense, Governo do Estado entrega estrada no Distrito Melo, em Cuité apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.