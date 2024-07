Começam as convenções para escolha de candidatos às eleições municipais de outubro A partir deste sábado (20), iniciam-se as convenções internas dos partidos e federações para escolha dos candidatos a prefeito, vice... Portal Correio|Do R7 20/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-