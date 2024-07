Concurso do BNDES deve chamar cerca de 450 aprovados em cadastro de reserva Com 150 vagas imediatas e outras 750 de cadastro de reserva, o concurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social... Portal Correio|Do R7 28/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 15h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-