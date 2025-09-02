Concursos em duas cidades paraibanas oferecem 140 vagas e salários de até R$ 3,9 mil Dois municípios paraibanos estão com inscrições abertas para concursos públicos em 2025, oferecendo juntos 140 vagas em diferentes... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 08h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h57 ) twitter

(Foto: Agência Brasil) Dois municípios paraibanos estão com inscrições abertas para concursos públicos em 2025, oferecendo juntos 140 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre as prefeituras de Boqueirão e Olivedos. Em Boqueirão, são 103 vagas para cargos que vão do ensino fundamental incompleto ao superior. Entre as funções ofertadas estão Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auditor Fiscal e Auxiliar de Saúde Bucal. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.940,30, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ápice Consultoria, entre os dias 2 e 30 de setembro. As taxas custam de R$ 45 a R$ 70, a depender do cargo. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, marcada para 23 de novembro, além de provas práticas para Motorista e Eletricista, em 14 de dezembro, e avaliação de títulos para funções de nível superior. Já em Olivedos, o edital 001/2025 prevê 37 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam áreas como saúde, educação e serviços gerais. Entre os cargos disponíveis estão Auxiliar em Serviços Gerais (4 vagas), Gari (2), Motorista (3), Agente Administrativo (3), Técnico de Enfermagem (2), Enfermeiro, Farmacêutico, Odontólogo (2), Psicólogo e Professor de Educação Básica I (3), entre outros. A jornada de trabalho prevista varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518 a R$ 3.664,22. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Concursos em duas cidades paraibanas oferecem 140 vagas e salários de até R$ 3,9 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.