Concursos em duas cidades paraibanas oferecem 140 vagas e salários de até R$ 3,9 mil
Dois municípios paraibanos estão com inscrições abertas para concursos públicos em 2025, oferecendo juntos 140 vagas em diferentes...
Dois municípios paraibanos estão com inscrições abertas para concursos públicos em 2025, oferecendo juntos 140 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre as prefeituras de Boqueirão e Olivedos. Em Boqueirão, são 103 vagas para cargos que vão do ensino fundamental incompleto ao superior. Entre as funções ofertadas estão Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auditor Fiscal e Auxiliar de Saúde Bucal. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.940,30, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ápice Consultoria, entre os dias 2 e 30 de setembro. As taxas custam de R$ 45 a R$ 70, a depender do cargo. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, marcada para 23 de novembro, além de provas práticas para Motorista e Eletricista, em 14 de dezembro, e avaliação de títulos para funções de nível superior. Já em Olivedos, o edital 001/2025 prevê 37 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam áreas como saúde, educação e serviços gerais. Entre os cargos disponíveis estão Auxiliar em Serviços Gerais (4 vagas), Gari (2), Motorista (3), Agente Administrativo (3), Técnico de Enfermagem (2), Enfermeiro, Farmacêutico, Odontólogo (2), Psicólogo e Professor de Educação Básica I (3), entre outros. A jornada de trabalho prevista varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518 a R$ 3.664,22. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Concursos em duas cidades paraibanas oferecem 140 vagas e salários de até R$ 3,9 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Dois municípios paraibanos estão com inscrições abertas para concursos públicos em 2025, oferecendo juntos 140 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre as prefeituras de Boqueirão e Olivedos.
Em Boqueirão, são 103 vagas para cargos que vão do ensino fundamental incompleto ao superior. Entre as funções ofertadas estão Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auditor Fiscal e Auxiliar de Saúde Bucal. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.940,30, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ápice Consultoria, entre os dias 2 e 30 de setembro. As taxas custam de R$ 45 a R$ 70, a depender do cargo. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, marcada para 23 de novembro, além de provas práticas para Motorista e Eletricista, em 14 de dezembro, e avaliação de títulos para funções de nível superior.
Já em Olivedos, o edital 001/2025 prevê 37 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam áreas como saúde, educação e serviços gerais. Entre os cargos disponíveis estão Auxiliar em Serviços Gerais (4 vagas), Gari (2), Motorista (3), Agente Administrativo (3), Técnico de Enfermagem (2), Enfermeiro, Farmacêutico, Odontólogo (2), Psicólogo e Professor de Educação Básica I (3), entre outros.
A jornada de trabalho prevista varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518 a R$ 3.664,22.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Concursos em duas cidades paraibanas oferecem 140 vagas e salários de até R$ 3,9 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.