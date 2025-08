Concursos no Nordeste: veja as principais oportunidades em aberto e previstas para o 2º semestre Os concursos públicos prometem movimentar o segundo semestre de 2025 na Paraíba e em todo Nordeste, com centenas de vagas abertas em... Portal Correio|Do R7 04/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h57 ) twitter

Concurso (Foto: Agência Brasil) Os concursos públicos prometem movimentar o segundo semestre de 2025 na Paraíba e em todo Nordeste, com centenas de vagas abertas em áreas essenciais como Educação, Saúde, Segurança Pública e Administração. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, sendo uma excelente chance para quem deseja ingressar no serviço público. Nos nove estados da região, os certames já estão em andamento ou com previsão de lançamento nos próximos meses. Para ajudar os candidatos, o Portal Correio, em parceria com o Qconcursos, reuniu os principais editais em aberto ou previstos. Concursos Paraíba CONCURSO POLÍCIA PENAL Um novo concurso Polícia Penal PB está previsto. O contrato com a banca organizadora já foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas. O processo informa que a assinatura do contrato com o Idecan foi realizada ainda em fevereiro, logo após a divulgação do ato que autorizava a sua contratação. Mesmo com banca contratada, o edital do concurso Polícia Penal PB ainda tem um entrave para ser publicado. A abertura da seleção depende da aprovação da Lei Orgânica e da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). Instituto: Polícia Penal

Situação: banca contratada

Banca: Idecan

Cargos: policial penal

Vagas: 1.000

Escolaridade: nível médio

Salário: R$4.670,32 TCE PB Um novo concurso TCE PB está em estudo para o cargo de auditor. A informação é do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira. Instituto: Tribunal De Contas do Estado da Paraíba

Situação: comissão formada

Banca: em definição

Cargos: auditor

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$33.689 (último edital) SMS João Pessoa PB Um novo concurso João Pessoa PB, para a área da Saúde, deve ser realizado ainda este ano. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luís Ferreira Filho, serão solicitadas 2 mil vagas para ingresso em diversos cargos, não somente médicos. Instituto: Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa

Situação atual: anunciado

Banca: a definir

Cargos: diversos cargos

Escolaridade: a definir

Vagas: a definir

Remuneração: a revelar Câmara de João Pessoa PB O novo concurso Câmara de João Pessoa PB é outro que já foi anunciado. De acordo com o presidente da Casa, vereador Dinho Dowsley, a previsão era para que o edital fosse publicado em 2024. Mas isso não ocorreu. Órgão: Câmara de João Pessoa PB

Situação atual: anunciado

Banca: a definir

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: a definir

Remuneração: a revelar SEIRH PB A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba (SEIRH) definiu o Instituto AOCP como banca do seu próximo concurso. A oferta será para diversos cargos dos níveis técnico e superior. Instituto: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba

Situação atual: banca definida

Banca: Instituto AOCP

Cargos: arquiteto; engenheiro civil; engenheiro ambiental; engenheiro elétrico; engenheiro de computação; engenheiro agrônomo; geógrafo; e técnico em edificações

Escolaridade: níveis técnico e superior

Vagas: número não revelado

Remuneração: não revelada Fundac PB A Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente formou a comissão do novo concurso Fundac PB. Instituto: Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente

Status: comissão formada

Cargos: a confirmar

Vagas: a confirmar

Escolaridade: a confirmar EPC PB A Empresa Paraibana de Comunicação deve realizar um novo concurso EPC PB em breve. A comissão já está formada. A oferta será para cinco cargos: auxiliar de serviços gráficos; cortador; operador de acabamento em máquina de cola; técnico em impressão em máquina off set; e técnico em Impressão em máquina rotativa. Instituto: Empresa Paraibana de Comunicação

Situação atual: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e técnico

Vagas: a definir

Remuneração: R$1.800 a R$2.400 DPE PB O novo concurso DPE PB para a área de Apoio teve um importante passo. Isso porque foi formada a comissão que cuidará dos trâmites administrativos do novo edital. Instituto: Defensoria Pública do Estado da Paraíba

Situação atual: comissão formada

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 20

Remuneração: R$3.500. a R$4.500. Concursos Alagoas DPE AL A Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE AL) formou a comissão organizadora do seu próximo concurso para defensor. A carreira requer bacharelado em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. O salário inicial é acima dos R$30 mil. Instituto: Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE AL)

Status: comissão formada

Cargo: defensor

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: acima de R$30 mil Guarda de Maceió O novo concurso Guarda de Maceió AL teve comissão formada e o edital segue previsto para sair em breve. Até o momento, o quantitativo de vagas e cargos não foi revelado. Instituto: Prefeitura de Maceió

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Salário: a definir Detran AL O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas formou uma nova comissão para a realização do seu concurso Detran AL . Há 22 anos não são publicados editais para ingresso de servidores efetivos no órgão. Instituto: Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas

Situação atual: comissão formada

Banca: ainda não definido

Cargos: analista de trânsito e assistente de trânsito

Escolaridade: nível superior

Vagas: ainda não definido

Remuneração: ainda não divulgado Emater AL Um grupo de trabalho foi formado, em 2023, para avaliar a possibilidade de realização do novo concurso Emater AL. Caso o grupo conclua ser viável uma nova seleção, o governo poderá autorizar a publicação do edital. Instituto: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Alagoas

Situação atual: comissão formada

Banca: ainda não definida

Cargos: ainda não divulgado

Escolaridade: ainda não divulgado

Vagas: ainda não definido

Remuneração: ainda não divulgado CGE AL Em 2023, O governo do Alagoas formou o Grupo de Trabalho (GT), que ficará responsável por avaliar a possibilidade de realização do novo concurso CGE AL. Instituto: Controladoria Geral do Estado de Alagoas

Situação atual: comissão formada

Banca: ainda não definido

Cargos: ainda não divulgado

Escolaridade: ainda não definido

Vagas: ainda não divulgado

Remuneração: ainda não definido Procon AL Em maio de 2023, o governo do Alagoas formou um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade de um novo concurso Procon AL. Instituto: Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor

Situação atual: comissão formada

Banca: ainda não definido

Cargos: ainda não divulgado

Escolaridade: ainda não divulgado

Vagas: ainda não definido

Remuneração: ainda não divulgado Uneal A Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) recebeu aval para preencher 209 vagas por meio de um novo concurso Uneal. As oportunidades serão destinadas a professores e técnico-administrativos. Instituição: Universidade Estadual de Alagoas

Status: autorizado

Cargos: professores e técnicos-administrativos

Vagas: 209 vagas

Banca: a definir PM AL Um novo concurso PM AL será anunciado em breve pelo governo de Alagoas, segundo o secretário de Segurança, Flávio Saraiva. A corporação já encaminhou, inclusive, um pedido para o provimento de 1.060 vagas. A confirmação sobre o pedido foi dada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, coronel Paulo Amorim. Instituto: Polícia Militar de Alagoas

Situação: solicitado

Cargos: soldados e cadetes

Vagas: 1.060

Escolaridade: nível médio completo

Remuneração: de R$5.516,71 a R$11.423,67 MP AL O concurso MP AL, com vagas para o quadro da área de Apoio, teve um importante passo rumo ao lançamento do seu novo edital. Isso porque foi formada a comissão que cuidará dos trâmites administrativos da seleção. Instituto: Ministério Público do Estado de Alagoas

Situação: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: analista

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a divulgar TJ AL Já foi publicada a portaria que forma a comissão do novo concurso TJ AL. Conforme indicado no documento, as oportunidades serão destinadas ao quadro de analista judiciário, na especialidade de oficial de justiça. Instituto: Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Situação: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: analista

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: iniciais de R$6.291,20 Seduc AL A Secretaria de Estado de Educação de Alagoas publicou uma portaria sobre a adesão do concurso Seduc AL à Prova Nacional Docente (PND), também chamada de CNU dos professores. Instituto: Secretaria de Estado de Educação de Alagoas

Situação: previsto

Banca: a definir

Cargos: professor

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a confirmar PC AL Um novo concurso PC AL já começou a avançar internamente. A ata de uma reunião extraordinária do Conselho Superior da Polícia Civil (Consupoc) confirmou a solicitação de um novo edital para os cargos de agente e escrivão, ambos de nível superior. Instituto: Polícia Civil do Estado de Alagoas

Situação: solicitado

Cargos: agente de escrivão

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a confirmar

Concursos Bahia Adab BA O concurso Adab BA tem comissão formada para seleção que preencherá 200 vagas efetivas. Para que o concurso seja aberto, uma banca organizadora ainda será escolhida para viabilizar as inscrições e aplicação das etapas aos candidatos. Somente após a contratação da banca, o edital poderá ser divulgado no Diário Oficial. Ainda não foi informada uma previsão oficial para a abertura do concurso, mas o processo deverá ocorrer ao longo de 2025. Instituto: Agência de Defesa Agropecuária da Bahia

Status: comissão formada

Cargos: médicos veterinários; engenheiros agrônomos; e técnicos em fiscalização agropecuária

Vagas: 200

Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

Salário: R$2.442 a R$6 mil PC BA Já foi publicada no Diário Oficial da Bahia a portaria que cria o grupo de trabalho do concurso PC BA. Além de possíveis alterações em estruturas importantes da Polícia Civil da Bahia, o grupo de trabalho também deverá alterar itens relacionados aos editais do concurso PC BA, para as carreiras de escrivão, investigador e delegado. Mesmo sem uma previsão específica para ser realizado, os preparativos para uma nova seleção já foram iniciados e estão em andamento. Instituto: Polícia Civil da Bahia

Situação atual: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: escrivão; investigador; e delegado

Escolaridade: nívelsuperior

Vagas: mil

Remuneração: a revelar PGE BA Procurador O próximo edital de concurso PGE BA da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia já tem comissão formada. Instituto: Procuradoria-Geral do Estado da Bahia

Situação atual: comissão formada

Banca: ainda não divulgado

Cargos: procurador do estado

Escolaridade: nível superior

Vagas: ainda não definido

Remuneração: R$26.552,44 (procurador 3ª classe) Sefaz BA Um novo concurso Sefaz BA deverá ser anunciado em breve. A informação foi dada pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório, em reunião com o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz). A oferta será para o cargo de agente de tributos estaduais e auditor fiscal. Instituição: Secretaria de Fazenda da Bahia

Status: anúncio em breve

Cargos: auditor e agente

Requisito: nível superior

Salários: de até R$19 mil

Vagas: 150 solicitadas DPE BA Um novo concurso DPE BA foi autorizado para a carreira de defensor, cujo requisito de ingresso é o nível superior em Direito. Instituição: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Status: autorizado

Cargos: defensor

Requisitos: nível superior

Salários: R$24.366,87

Vagas: a definir PM BA e Bombeiros BA (Saúde) O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, autorizou a realização de novos concursos PM BA e Bombeiros BA para o quadro da Saúde. Instituto: PM e Bombeiros da Bahia

Status: autorizado

Cargos: médicos e odontólogos

Vagas: 40

Escolaridade: nível superior

Salário: a divulgar PM BA soldados Um novo concurso PM BA está no radar do governo e deve ter seus editais publicados até o final deste ano. A expectativa é que a maior parte das vagas seja destinada ao cargo de soldado. Isso porque o governo estadual abriu, no fim do ano passado, oportunidades para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e, no início deste ano, autorizou um novo concurso PM BA voltado para o quadro da Saúde. Instituto: Polícia Militar da Bahia

Status: anunciado

Cargos: a confirmar

Vagas: a confirmar

Escolaridade: a confirmar

Salário: a divulgar Ipac BA O Ministério Público da Bahia ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) contra o governo estadual e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural para que seja realizado um concurso Ipac BA. Instituto: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

Status: previsto

Cargos: a confirmar

Vagas: a confirmar

Escolaridade: a confirmar

Salário: a divulgar TJ BA A minuta do projeto básico do concurso TJ BA, com vagas para a carreira de juiz substituto, foi aprovada pela comissão responsável da seleção. O documento é fundamental para o processo de escolha da banca, que organizará o novo concurso público. Instituto: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Status: escolha da banca

Cargos: juiz substituto

Vagas: a confirmar

Escolaridade: nível superior

Salário: R$31.975,77 MP BA O Ministério Público da Bahia contratou a banca organizadora responsável pelo próximo concurso MP BA, para o cargo de promotor. A seleção contará com 20 vagas para provimento imediato. Instituto: Ministério Público do Estado da Bahia

Status: banca contratada

Cargos: promotor

Vagas: 20

Escolaridade: nível superior

Salário: R$31.975,77 Concursos Ceará TJ CE Novos editais de concurso TJ CE estão no radar do Tribunal de Justiça do Ceará. De acordo com o próprio órgão, novidades relacionadas às bancas organizadoras das futuras seleções serão divulgadas em breve. Instituição: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Situação atual: escolha da banca

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Remuneração: a divulgar Ipece Um novo concurso Ipece tem comissão formada e está previsto para ser divulgado. Órgão: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)

Situação atual: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Vagas: a definir

Remuneração: a definir SRH CE A Secretaria de Recursos Hídricos (SRH CE) formou a comissão de seu novo concurso público. A oferta será para preencher 50 vagas. Instituto: Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará

Situação atual: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Vagas: 50

Remuneração: iniciais de até R$10 mil (portal da transparência) PM CE A Polícia Militar do Ceará anunciou a realização de um novo concurso PM CE, desta vez para o quadro de oficiais. Serão oferecidas 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Instituto: Polícia Militar do Estado do Ceará.

Situação atual: banca definida

Banca: Instituto Selecon

Cargos: 2º tenente do Quadro de Oficiais Complementares da Polícia Militar

Escolaridade: nível superior

Vagas: 24

Remuneração: R$8.084,05 Bombeiros CE oficiais Foi assinado o contrato entre a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará e o Instituto Consulpam para a organização do concurso Bombeiros CE, com vagas destinadas ao quadro de oficiais. Instituto: Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.

Situação atual: banca definida

Banca: Instituto Consulpam

Cargos:2º tenente do Quadro de Oficiais

Escolaridade: nível superior

Vagas: 50

Remuneração: a revelar ALECE A Assembleia Legislativa do Ceará poderá lançar um novo edital de concurso Alece em breve. Os estudos para viabilizar a seleção já foram iniciados. Instituto: Assembleia Legislativa do Ceará

Situação atual: estudos

Cargos: a confirmar

Escolaridade: a confirmar

Vagas: a revelar

Remuneração: iniciais de R$2.913,78 a R$5.834,74 Concursos Maranhão CGE MA Foi formada a comissão do novo concurso CGE MA para o cargo de auditor do estado. O concurso será destinado para lotação na Secretaria de Estado da Transparência e Controle (STC), antiga Controladoria Geral do Estado do Maranhão. Instituto: Controladoria Geral do Estado do Maranhão

Situação atual: comissão formada

Banca: a definir

Cargos: auditor do Estado

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Remuneração: a confirmar PC MA Um novo concurso PC MA teve comissão formada. A oferta será para preencher vagas nos cargos de delegado, escrivão e investigador. Instituto: Polícia Civil do Maranhão

Status: comissão formada

Banca: a definir

Cargo: delegado, escrivão e investigador

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$4.353,78 a R$20.474,25 PERÍCIA MA Foi formada a comissão do novo concurso Perícia Oficial MA para perito criminal. O quantitativo de vagas, bem como as especialidades ainda serão divulgados. Instituto: Perícia Oficial

Status: comissão formada

Banca: a definir

Cargo: perito criminal

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$10.557,95 BOMBEIRO MA O Corpo de Bombeiros teve a comissão formada para a organização do seu novo concurso Bombeiros MA. A expectativa é de que as oportunidades sejam destinadas aos praças (conhecidos como bombeiros combatentes). Instituto: Corpo de Bombeiros do Maranhão

Status: comissão formada

Banca: a definir

Cargo: praças

Vagas: 500

Escolaridade: nível médio

Salário: R$4.877,32 TCE MA O presidente do Tribunal de Contas do Maranhão, conselheiro Daniel Brandão, assinou a portaria que institui a comissão do novo concurso TCE MA, com vagas na área de Apoio. Agora, o próximo passo será iniciar o processo de escolha da banca organizadora. Instituição: Tribunal de Contas do Maranhão

Status: comissão formada

Cargos: auditor, técnico e procurador

Vagas: 118

Requisito: níveis médio e superior

Salários: iniciais de até R$18.952,18 SEDUC MA A realização de um novo concurso Seduc MA está em estudo. A pasta confirmou ao Qconcursos Folha Dirigida que analisa a viabilidade de um novo edital para a contratação de professores efetivos. Instituto: Secretaria de Estado da Educação (Seduc MA)

Status: estudos confirmado

Cargo: professor

Vagas: a confirmar

Escolaridade: nível superior

Salário: a confirmar EDUCAÇÃO SÃO LUÍS Um novo concurso São Luís MA para a área da Educação está autorizado, com 600 vagas para professores. Instituto: Prefeitura de São Luís do Maranhão

Status: confirmado

Cargo: professor

Escolaridade: a confirmar

Vagas: 600

Salários: a confirmar Concursos Pernambuco CONCURSO POLÍCIA PENAL O Tribunal de Contas de Pernambuco realizou uma auditoria operacional no sistema penitenciário do estado. A equipe identificou o déficit de profissionais e a necessidade de concurso Polícia Penal PE. A nova seleção está prevista no Plano Plurianual do Estado (PPA) de 2024 a 2027. Apesar disso, o governo ainda não confirmou a publicação do próximo edital. Órgão: Polícia Penal de Pernambuco

Situação atual: previsto

Banca: a definir

Cargos: policial penal

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Remuneração: R$3.900 CONCURSO CÂMARA DE RECIFE O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco voltou a recomendar a publicação de um novo edital para o concurso Câmara de Recife PE. Instituto: Tribunal de Justiça de Pernambuco

Situação atual: previsto

Banca: a definir

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio; técnico e superior

Vagas: a definir

Remuneração: R$1.288,53 a R$14.629,47. CONCURSO SME PETROLINA Um novo concurso SME Petrolina PE foi anunciado. Segundo a prefeitura, o edital Secretaria Municipal de Educação será o maior do município, com mais de mil vagas. Instituto: Secretaria Municipal de Educação de Petrolina PE

Situação atual: anunciado

Banca: a definir

Cargos: a divulgar

Escolaridade: a divulgar

Vagas: mais de mil

Remuneração: a divulgar CONCURSO SES PE Um novo concurso SES PE está no radar do estado. Segundo a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, o edital deverá ser publicado ainda este ano. Instituto: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco

Situação atual: previsto

Banca: a definir

Cargos: a divulgar

Escolaridade: a divulgar

Vagas: a definir

Remuneração: a divulgar Concursos Piauí Concurso PC PI A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora do concurso PC PI. A Polícia Civil do Piauí pretende realizar a seleção em 2025. Instituto: Polícia Civil do Piauí

Status: banca contratada

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: delegado; perito; e oficial investigador de polícia

Vagas: 200 + 200 CR

Escolaridade: nível superior CONCURSO PM PI O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que há a intenção de realizar um novo concurso PM PI em 2025. O objetivo, segundo ele, é aumentar o efetivo da corporação. A seleção está confirmado e deve avançar a partir de agosto, com a contratação da banca organizadora. A previsão é para mil vagas efetivas. Instituto: Polícia Militar do Piauí

Status: anunciado

Banca: a definir

Cargos: a definir

Vagas: a definir CONCURSO SESAPI O governador do Piauí, Rafael Fonteles, confirmou um novo concurso Sesapi, com mil vagas para diversas áreas. A oferta será para o primeiro semestre de 2025. Instituto: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí

Status: confirmado

Cargos: diversos

Vagas: 1000

Escolaridade: nível superior CONCURSO SEDUC PI A Secretaria de Educação do Piauí realizará um novo concurso Seduc PI, com 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro de reserva. Instituto: Secretaria de Educação do Piauí

Status: anunciado

Cargos: a confirmar

Vagas: 4 mil

Escolaridade: a confirmar

Salário: a partir de R$2,3 mil CONCURSO SADA PI A realização de um novo concurso Sada PI foi anunciada nesta terça-feira, 29, pelo secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí, Fábio Abreu, durante as celebrações do dia do agricultor familiar. Instituto: Secretaria de Educação do Piauí

Status: anunciado

Cargos: a confirmar

Vagas: a confirmar

Escolaridade: a confirmar

Salário: a confirmar Concursos Rio Grande do Norte CONCURSO CEASA RN A abertura de um novo concurso Ceasa RN está confirmada. De acordo com o secretário de Estado de Administração do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes, o edital está previsto para ser divulgado no mês de setembro. Instituto: Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa RN)

Situação atual: comissão formada

Cargos: a divulgar

Escolaridade: nível superior

Vagas: 5

Remuneração: R$1.110 a R$2.399 CONCURSO SME NATAL A Secretaria Municipal de Educação iniciou a escolha da banca do seu novo concurso SME Natal RN. A oferta será de 710 vagas, para o quadro do magistério. Instituto: Prefeitura de Natal RN

Situação atual: previsto

Banca: a definir

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Vagas: 710 previstas

Remuneração: R$3.315,41 CONCURSO IPERN O Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte recebeu aval do governo para a realização do seu novo concurso IPERN, com o objetivo de preencher 90 vagas. Instituto: Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte

Situação atual: autorizado

Cargos: a divulgar

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 90

Remuneração: a divulgar CONCURSO SEFAZ RN Os interessados no concurso Sefaz RN devem intensificar a preparação. Isso porque, por meio de suas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, confirmou a publicação do edital para o mês de agosto. Instituto: Secretaria de Fazendo do Rio Grande do Norte

Situação atual: comissão formada

Cargos: auditor fiscal

Escolaridade: nível superior

Vagas: 100

Remuneração: até R$32.069,09 CONCURSO POLÍCIA PENAL RN Um novo concurso Polícia Penal RN está previsto e deve contar com 200 vagas. No entanto, os preparativos ainda não foram iniciados, pois dependem da criação de novos cargos. Instituto: Polícia Penal do Rio Grande do Norte

Situação atual: previsto

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Remuneração: R$4.081,49 CONCURSO Arsep RN A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte tem comissão formada para novo edital de concurso Arsep RN. Ainda não há informações relacionadas às vagas e aos cargos que serão oferecidos. Instituto: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte

Situação comissão formada

Cargos: a revelar

Escolaridade: a revelar

Vagas: a revelar

Remuneração: a revelar CONCURSO Codern Um novo concurso Codern é esperado para ter seu edital publicado nas próximas semanas. Sob organização do Instituto AOCP, a seleção contará com vagas para níveis médio e superior. Instituto: Companhia Docas do Rio Grande do Norte

Situação banca definida

Cargos: a revelar

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: a revelar

Remuneração: inicial de R$1.588,42 a R$5.723,35 Concurso PGE RN Foi publicada no Diário Oficial estadual a portaria que forma a comissão do concurso PGE RN. A seleção para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte contará com vagas para o quadro de analista jurídico. Instituto: Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte

Situação comissão formada

Cargos: analista jurídico

Escolaridade: nível superior

Vagas: a revelar

Remuneração: inicial de R$5.217,88 CONCURSO TCE RN Um novo concurso TCE RN será realizado em breve, com vagas para os cargos de auditor e da área Meio. O anúncio da seleção foi feito pelo presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, Carlos Thompson. Instituto: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Situação anunciado

Cargos: a revelar

Escolaridade: nível superior

Vagas: a revelar

Remuneração: iniciais de R$5.175,63 a R$28.947,55 CONCURSOS SERGIPE CONCURSO SEED SE Um novo concurso SEED SE será realizado em breve pelo governo de Sergipe. Isso porque foi assinada a autorização para a formação da comissão que cuidará dos trâmites administrativos da seleção para o magistério. A previsão é que sejam ofertadas 716 vagas. Instituto: Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Sergipe

Status: comissão sendo formada

Banca: a definir

Cargos: professores

Vagas: 716

Escolaridade: nível superior CONCURSO Suas SE O governo de Sergipe autorizou a realização de um novo concurso Suas SE. A oferta será de 90 vagas destinadas ao Sistema Único de Assistência Social. Instituto: Sistema Único de Assistência Social

Status: autorizado

Banca: a definir

Cargos: diversos

Vagas: 90

Escolaridade: nível superior

Salário: a confirmar CONCURSO MP SE O Ministério Público de Sergipe já tem contrato firmado com a Fundação Getulio Vargas (FGV) para um novo concurso MP SE. Instituto: Ministério Público de Sergipe

Status: banca contratada

Cargos: técnico e analista

Vagas: a confirmar

Escolaridade: níveis médio e superior

