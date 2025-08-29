Logo R7.com
Confira a programação completa do Cine Banguê em setembro

O Cine Banguê vai contar com seis novos filmes em cartaz na programação de setembro. A partir desta segunda-feira, dia 1º, serão exibidos...

O Cine Banguê vai contar com seis novos filmes em cartaz na programação de setembro. A partir desta segunda-feira, dia 1º, serão exibidos os longas ‘Meu Amigo Lorenzo’, ‘A Prisioneira de Bordeaux’, ‘Suçuarana, ‘Tijolo por Tijolo’, ‘Entre Dois Mundos’ e ‘A Praia do Fim do Mundo’. Dois filmes de agosto permanecem em cartaz: ‘Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil’ e ‘O Último Azul’ (Urso de Prata no Festival de Berlim deste ano).

Nesta segunda-feira (01) haverá sessões de ‘Meu Amigo Lorenzo’ e ‘Entre Dois Mundos’. O primeiro é um documentário nacional sobre a amizade entre um músico veterano e um adolescente autista. Com 96 minutos de duração e classificação livre, filme tem direção de André Luiz Oliveira.

O Cine Banguê fica no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com a bilheteria abrindo uma hora antes das sessões. É possível efetuar o pagamento via Pix. Datas e horários podem ser verificados através do perfil no Instagram oficial @cinebangue.

DATAS E HORÁRIOS DOS FILMES

O Último Azul

02/09 – Terça-feira às 20h30

06/09 – Sábado às 19h

11/09 – Quinta-feira às 18h30

14/09 – Domingo às 17h

17/09 – Quarta-feira às 20h

20/09 – Sábado às 17h

22/09 – Segunda às 18h30

28/09 – Domingo às 19h

30/09 – Terça-feira às 20h30

Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil

06/09 – Sábado às 15h

14/09 – Domingo às 15h

20/09 – Sábado às 15h

28/09 – Domingo às 15h

Meu Amigo Lorenzo

01/09 – Segunda-feira às 18h30

04/09 – Quinta-feira às 19h (debate)

09/09 – Terça-feira às 18h30

13/09 – Sábado às 15h

21/09 – Domingo às 17h

27/09 – Sábado às 17h

A Prisioneira de Bordeaux

03/09 – Quarta-feira às 20h

07/09 – Domingo às 19h

13/09 – Sábado às 17h

16/09 – Terça-feira às 20h30

22/09 – Segunda-feira às 20h30

25/09 – Quinta-feira às 20h30

29/09 – Segunda-feira às 18h30

Suçuarana

08/09 – Segunda-feira às 19h (pré-estreia+debate)

11/09 – Quinta-feira às 20h30

14/09 – Domingo às 19h

20/09 – Sábado às 19h

23/09 – Terça-feira às 18h30

28/09 – Domingo às 17h

30/09 – Terça-feira às 18h30

Tijolo por Tijolo

02/09 – Terça-feira às 18h30

07/09 – Domingo às 17h

13/09 – Sábado às 19h

15/09 – Segunda-feira às 18h30

18/09 – Quinta-feira às 19h

23/09 – Terça-feira às 20h30

Entre Dois Mundos

01/09 – Segunda-feira às 20h30

07/09 – Domingo às 15h

10/09 – Quarta-feira às 20h

16/09 – Terça-feira às 18h30

21/09 – Domingo às 15h

27/09 – Sábado às 19h

A Praia do Fim do Mundo

06/09 – Sábado às 17h

09/09 – Terça-feira às 20h30

15/09 – Segunda-feira às 20h30

21/09 – Domingo às 19h

25/09 – Quinta-feira às 18h30

27/09 – Sábado às 15h

29/09 – Segunda-feira às 20h30

