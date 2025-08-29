Confira a programação completa do Cine Banguê em setembro
O Cine Banguê vai contar com seis novos filmes em cartaz na programação de setembro. A partir desta segunda-feira, dia 1º, serão exibidos os longas ‘Meu Amigo Lorenzo’, ‘A Prisioneira de Bordeaux’, ‘Suçuarana, ‘Tijolo por Tijolo’, ‘Entre Dois Mundos’ e ‘A Praia do Fim do Mundo’. Dois filmes de agosto permanecem em cartaz: ‘Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil’ e ‘O Último Azul’ (Urso de Prata no Festival de Berlim deste ano). Nesta segunda-feira (01) haverá sessões de ‘Meu Amigo Lorenzo’ e ‘Entre Dois Mundos’. O primeiro é um documentário nacional sobre a amizade entre um músico veterano e um adolescente autista. Com 96 minutos de duração e classificação livre, filme tem direção de André Luiz Oliveira. O Cine Banguê fica no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com a bilheteria abrindo uma hora antes das sessões. É possível efetuar o pagamento via Pix. Datas e horários podem ser verificados através do perfil no Instagram oficial @cinebangue. DATAS E HORÁRIOS DOS FILMES O Último Azul 02/09 – Terça-feira às 20h30 06/09 – Sábado às 19h 11/09 – Quinta-feira às 18h30 14/09 – Domingo às 17h 17/09 – Quarta-feira às 20h 20/09 – Sábado às 17h 22/09 – Segunda às 18h30 28/09 – Domingo às 19h 30/09 – Terça-feira às 20h30 Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil 06/09 – Sábado às 15h 14/09 – Domingo às 15h 20/09 – Sábado às 15h 28/09 – Domingo às 15h Meu Amigo Lorenzo 01/09 – Segunda-feira às 18h30 04/09 – Quinta-feira às 19h (debate) 09/09 – Terça-feira às 18h30 13/09 – Sábado às 15h 21/09 – Domingo às 17h 27/09 – Sábado às 17h A Prisioneira de Bordeaux 03/09 – Quarta-feira às 20h 07/09 – Domingo às 19h 13/09 – Sábado às 17h 16/09 – Terça-feira às 20h30 22/09 – Segunda-feira às 20h30 25/09 – Quinta-feira às 20h30 29/09 – Segunda-feira às 18h30 Suçuarana 08/09 – Segunda-feira às 19h (pré-estreia+debate) 11/09 – Quinta-feira às 20h30 14/09 – Domingo às 19h 20/09 – Sábado às 19h 23/09 – Terça-feira às 18h30 28/09 – Domingo às 17h 30/09 – Terça-feira às 18h30 Tijolo por Tijolo 02/09 – Terça-feira às 18h30 07/09 – Domingo às 17h 13/09 – Sábado às 19h 15/09 – Segunda-feira às 18h30 18/09 – Quinta-feira às 19h 23/09 – Terça-feira às 20h30 Entre Dois Mundos 01/09 – Segunda-feira às 20h30 07/09 – Domingo às 15h 10/09 – Quarta-feira às 20h 16/09 – Terça-feira às 18h30 21/09 – Domingo às 15h 27/09 – Sábado às 19h A Praia do Fim do Mundo 06/09 – Sábado às 17h 09/09 – Terça-feira às 20h30 15/09 – Segunda-feira às 20h30 21/09 – Domingo às 19h 25/09 – Quinta-feira às 18h30 27/09 – Sábado às 15h 29/09 – Segunda-feira às 20h30 Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Confira a programação completa do Cine Banguê em setembro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
DATAS E HORÁRIOS DOS FILMES
O Último Azul
02/09 – Terça-feira às 20h30
06/09 – Sábado às 19h
11/09 – Quinta-feira às 18h30
14/09 – Domingo às 17h
17/09 – Quarta-feira às 20h
20/09 – Sábado às 17h
22/09 – Segunda às 18h30
28/09 – Domingo às 19h
30/09 – Terça-feira às 20h30
Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil
06/09 – Sábado às 15h
14/09 – Domingo às 15h
20/09 – Sábado às 15h
28/09 – Domingo às 15h
Meu Amigo Lorenzo
01/09 – Segunda-feira às 18h30
04/09 – Quinta-feira às 19h (debate)
09/09 – Terça-feira às 18h30
13/09 – Sábado às 15h
21/09 – Domingo às 17h
27/09 – Sábado às 17h
A Prisioneira de Bordeaux
03/09 – Quarta-feira às 20h
07/09 – Domingo às 19h
13/09 – Sábado às 17h
16/09 – Terça-feira às 20h30
22/09 – Segunda-feira às 20h30
25/09 – Quinta-feira às 20h30
29/09 – Segunda-feira às 18h30
Suçuarana
08/09 – Segunda-feira às 19h (pré-estreia+debate)
11/09 – Quinta-feira às 20h30
14/09 – Domingo às 19h
20/09 – Sábado às 19h
23/09 – Terça-feira às 18h30
28/09 – Domingo às 17h
30/09 – Terça-feira às 18h30
Tijolo por Tijolo
02/09 – Terça-feira às 18h30
07/09 – Domingo às 17h
13/09 – Sábado às 19h
15/09 – Segunda-feira às 18h30
18/09 – Quinta-feira às 19h
23/09 – Terça-feira às 20h30
Entre Dois Mundos
01/09 – Segunda-feira às 20h30
07/09 – Domingo às 15h
10/09 – Quarta-feira às 20h
16/09 – Terça-feira às 18h30
21/09 – Domingo às 15h
27/09 – Sábado às 19h
A Praia do Fim do Mundo
06/09 – Sábado às 17h
09/09 – Terça-feira às 20h30
15/09 – Segunda-feira às 20h30
21/09 – Domingo às 19h
25/09 – Quinta-feira às 18h30
27/09 – Sábado às 15h
29/09 – Segunda-feira às 20h30
