Conselho Regional de Psicologia divulga edital de concurso público; confira
O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP 13 PB) divulgou nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado da Paraíba...
O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP 13 PB) divulgou nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado da Paraíba, o edital para concurso público. O certame é para vaga e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. De acordo com o edital, os salários vão de R$ 2.100,00 e podem chegar até R$ 4.750,00. A banca organizadora responsável pela seleção é o Instituto Quadrix e destina-se ao preenchimento das vagas de: As inscrições devem ser feitas até às 23 horas do dia 20 de outubro, no site da banca. Os valores são de R$ 59,00 para os cargos de nível médio; e R$ 62,00 para os cargos de nível superior. As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data de 25 de novembro nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Patos, no turno da tarde, para todos os cargos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Conselho Regional de Psicologia divulga edital de concurso público; confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP 13 PB) divulgou nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado da Paraíba, o edital para concurso público. O certame é para vaga e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.
De acordo com o edital, os salários vão de R$ 2.100,00 e podem chegar até R$ 4.750,00.
A banca organizadora responsável pela seleção é o Instituto Quadrix e destina-se ao preenchimento das vagas de:
As inscrições devem ser feitas até às 23 horas do dia 20 de outubro, no site da banca. Os valores são de R$ 59,00 para os cargos de nível médio; e R$ 62,00 para os cargos de nível superior.
As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data de 25 de novembro nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Patos, no turno da tarde, para todos os cargos.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Conselho Regional de Psicologia divulga edital de concurso público; confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.