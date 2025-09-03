Conselho Regional de Psicologia divulga edital de concurso público; confira O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP 13 PB) divulgou nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado da Paraíba...

O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP 13 PB) divulgou nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado da Paraíba, o edital para concurso público. O certame é para vaga e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

De acordo com o edital, os salários vão de R$ 2.100,00 e podem chegar até R$ 4.750,00.

A banca organizadora responsável pela seleção é o Instituto Quadrix e destina-se ao preenchimento das vagas de:

Auxiliar Administrativo,

Analista Administrativo,

Psicóloga/o Agente de Ética Profissional e

Psicóloga/o Agente de Orientação e Fiscalização.

As inscrições devem ser feitas até às 23 horas do dia 20 de outubro, no site da banca. Os valores são de R$ 59,00 para os cargos de nível médio; e R$ 62,00 para os cargos de nível superior.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data de 25 de novembro nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Patos, no turno da tarde, para todos os cargos.

