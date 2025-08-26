Conta de energia ficará mais cara na Paraíba; veja porcentagem A partir desta quinta-feira (28), a conta de luz ficará mais cara em João Pessoa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou...

Foto: Divulgação/Energisa

A partir desta quinta-feira (28), a conta de luz ficará mais cara em João Pessoa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (26), um reajuste médio de 13,59% nas tarifas da Energisa Paraíba, dentro da Revisão Tarifária Periódica de 2025.

Para os consumidores residenciais o aumento será de 13,50%. Já para os consumidores cativos, o reajuste será de 13,94% para baixa tensão e 12,11% para alta tensão.

Segundo a distribuidora, a medida se dá pelo custos de transporte, compra e distribuição de energia, além de encargos setoriais e ajustes financeiros acumulados de anos anteriores.

