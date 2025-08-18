Corpo de homem é encontrado nas Três Lagoas, em João Pessoa O corpo de um homem foi encontrado por um pescador, na tarde desta segunda-feira (18), nas proximidades do viaduto Ivan Bichara, nas...

O corpo de um homem foi encontrado por um pescador, na tarde desta segunda-feira (18), nas proximidades do viaduto Ivan Bichara, nas Três Lagoas, em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover o cadáver com a ajuda de um bote.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava uma lesão no crânio. No entanto, ainda não foi possível afirmar se a perfuração teria sido provocada por uma arma de fogo, uma faca ou se foi causada por uma queda. Como estava sem documentos, o homem ainda segue sem identificação.

A Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir o que provocou a morte da vítima.

