Corpo de homem é encontrado nas Três Lagoas, em João Pessoa
O corpo de um homem foi encontrado por um pescador, na tarde desta segunda-feira (18), nas proximidades do viaduto Ivan Bichara, nas...
O corpo de um homem foi encontrado por um pescador, na tarde desta segunda-feira (18), nas proximidades do viaduto Ivan Bichara, nas Três Lagoas, em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover o cadáver com a ajuda de um bote. De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava uma lesão no crânio. No entanto, ainda não foi possível afirmar se a perfuração teria sido provocada por uma arma de fogo, uma faca ou se foi causada por uma queda. Como estava sem documentos, o homem ainda segue sem identificação. A Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir o que provocou a morte da vítima. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Corpo de homem é encontrado nas Três Lagoas, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
