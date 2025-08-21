Corpo de homem é encontrado no Centro de João Pessoa O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21), na Avenida Coremas...

(Foto: Divulgação/PM)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21), na Avenida Coremas, no Centro de João Pessoa.

O homem foi encontrado com uma corda amarrada no pescoço e com sinais de esganadura. No local, também foram encontradas uma arma branca e outro pedaço de corda.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Samu também chegou ao local para constatar a morte do homem. O caso será investigado para identificar as causas da morte.

