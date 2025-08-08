Corpo de jovem é encontrado com as mãos amarradas, às margens da BR-101, na Grande João Pessoa Um jovem, de aproximadamente 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8) às margens da BR-101, nas proximidades do... Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 07h17 ) twitter

(Foto: Reprodução/TV Correio) Um jovem, de aproximadamente 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8) às margens da BR-101, nas proximidades do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Bayeux, na Grande João Pessoa. Populares avistaram o corpo e acionaram a Polícia. De acordo com o repórter David Martins, da TV Correio, a vítima apresentava marcas de violência, incluindo um tiro na lateral da cabeça, e estava com as mãos amarradas para trás. Suspeita de execução e abandono do corpo Em entrevista ao repórter David Martins, da TV Correio, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que o jovem não apresentava sinais de rigidez cadavérica, o que indica que o crime ocorreu há pouco tempo. Há duas hipóteses: ele pode ter sido assassinado em outro local e o corpo deixado na rodovia, ou o crime pode ter acontecido ali mesmo, possivelmente durante a madrugada. Pelos sinais encontrados no corpo do jovem, a hipótese é que ele foi vítima de uma execução. Investigação em andamento A Polícia Civil esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e deve apurar as circunstâncias do homicídio. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos pelo crime. O corpo será encaminhado para o Instituto de Polícia Científica (IPC), onde passará por perícia. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Corpo de jovem é encontrado com as mãos amarradas, às margens da BR-101, na Grande João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.