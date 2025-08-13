Correio Manhã lança mascote e público escolhe o nome em votação no Instagram
O Correio Manhã, programa matinal da TV Correio, vai ganhar um novo integrante especial: um simpático galo, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (12). E quem vai escolher o nome dele é o próprio público! O nome será revelado na sexta-feira (15).
Quatro opções divertidas estão na disputa: Pé-de-Pena, Galo Xote, Galinildo e Galo da Manhã. A votação será feita exclusivamente no perfil oficial da TV Correio no Instagram (@correiotv), onde os telespectadores poderão comentar a sua escolha.
Para deixar a brincadeira ainda mais saborosa, entre aqueles que comentarem o nome vencedor será realizado um sorteio de uma cafeteira e uma cesta de café da manhã.
A ação visa aproximar ainda mais o público do programa e criar uma identidade carismática para o novo mascote, que fará parte das manhãs da TV Correio.
