Crea-PB abre concurso público com 120 vagas e salários de até R$ 11,3 mil O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) lançou edital de concurso público com 120 vagas, sendo 20 imediatas... Portal Correio|Do R7 22/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h18 )

Concurso (Foto: Agência Brasil) O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) lançou edital de concurso público com 120 vagas, sendo 20 imediatas e 100 destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08. O concurso será organizado pelo Instituto Darwin e terá inscrições abertas entre as 17h do dia 21 de agosto e as 23h59 de 22 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da banca. As taxas de participação custam R$ 90,00 ou R$ 105,00, a depender do cargo, com possibilidade de solicitar isenção entre os dias 25 e 27 de agosto. De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas entre as unidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Itaporanga, Patos, Pombal e Sousa. Os cargos disponíveis são: assistente administrativo (6 vagas), fiscal (7), técnico operacional (1), advogado (1), analista administrativo (1), analista de sistema (1), auditor (1), contador (1) e engenheiro (1). A seleção será composta por provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 26 de outubro de 2025.