Cresce número de mulheres atendidas pela Ronda Maria da Penha, em João Pessoa O número de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra registrou um crescimento... Portal Correio|Do R7 03/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 11h17 )

O número de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra registrou um crescimento considerável no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de João Pessoa (SPPM), foram 249 atendimentos, um aumento de 22% (46) em comparação com o mesmo período do ano passado 2024. De acordo com a coordenadora do espaço, Lila Oliveira, aumento na demanda ocorreu, principalmente, nos meses festivos, como o São João e outros eventos, por causa do elevado consumo de bebidas alcoólicas por parte dos agressores. No entanto, o atendimento é visto como positivo. “Significa que elas estão procurando mais a rede de proteção, como os Centros de Referência, Delegacia da Mulher entre outros, depositando confiança nestes serviços para evitar que se torne mais um caso de feminicídio”, argumentou Lila. Como buscar ajuda O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra atende as mulheres em situação de violência doméstica familiar e sexual, disponibilizando durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, uma rede de apoio composta por uma equipe multidisciplinar, com advogadas, assistentes sociais e psicólogas. Ronda Maria da Penha Segundo a coordenadora da Ronda Maria da Penha, Ellen Maciel, houve crescimento na procura pelo serviço, sendo registrado em 2025, de janeiro a junho, uma média de 653 atendimentos na Capital, envolvendo assistência social, psicológica, jurídica e apoio administrativo. O programa acolhe e protege mulheres vítimas de violência, sendo necessário alguns requisitos para ser atendida, como por exemplo, ter medida protetiva, 18 anos ou mais e morar em João Pessoa. O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, funciona com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Rua Afonso Campos, 111, Centro. Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones:(wats) 83 98695-3549 ou 08002833883. Contatos Telefone da SPPM: (83) 3213-7355 Para denunciar, ligue: 180 – Central de Atendimento à Mulher 190 – Polícia Militar 197 – Polícia Civil 153 – Ronda Maria da Penha Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cresce número de mulheres atendidas pela Ronda Maria da Penha, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.