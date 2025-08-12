Logo R7.com
Criança atropelada por policial militar reformado em Campina Grande terá perna amputada

A criança atropelada na última terça-feira (5) por um policial militar reformado, em Campina Grande, terá que amputar a perna esquerda...

Portal Correio|Do R7

Central de Polícia de Campina Grande (Foto: Divulgação/ Gov-PB)

A criança atropelada na última terça-feira (5) por um policial militar reformado, em Campina Grande, terá que amputar a perna esquerda devido à gravidade dos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que o policial embriagado joga o carro contra crianças que brincavam na rua, atingindo a vítima.

A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internada. A cirurgia de amputação deve ser realizada ainda nesta semana.

O suspeito admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e levado para a Central de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado.

