Criança atropelada por policial militar reformado em Campina Grande terá perna amputada
A criança atropelada na última terça-feira (5) por um policial militar reformado, em Campina Grande, terá que amputar a perna esquerda devido à gravidade dos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que o policial embriagado joga o carro contra crianças que brincavam na rua, atingindo a vítima. A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internada. A cirurgia de amputação deve ser realizada ainda nesta semana. O suspeito admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e levado para a Central de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Criança atropelada por policial militar reformado em Campina Grande terá perna amputada apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
