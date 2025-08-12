Criança atropelada por policial militar reformado em Campina Grande terá perna amputada A criança atropelada na última terça-feira (5) por um policial militar reformado, em Campina Grande, terá que amputar a perna esquerda... Portal Correio|Do R7 12/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Central de Polícia de Campina Grande (Foto: Divulgação/ Gov-PB) A criança atropelada na última terça-feira (5) por um policial militar reformado, em Campina Grande, terá que amputar a perna esquerda devido à gravidade dos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que o policial embriagado joga o carro contra crianças que brincavam na rua, atingindo a vítima. A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internada. A cirurgia de amputação deve ser realizada ainda nesta semana. O suspeito admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e levado para a Central de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Criança atropelada por policial militar reformado em Campina Grande terá perna amputada apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.