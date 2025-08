Criança de 6 anos é atropelada por policial reformado com sinais de embriaguez em Campina Grande Uma criança de seis anos foi atropelada na noite desta segunda-feira (4) na comunidade Vila Cabral de Santa Rosa, em Campina Grande... Portal Correio|Do R7 05/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h57 ) twitter

Central de Polícia de Campina Grande (Foto: Divulgação/ Gov-PB) Uma criança de seis anos foi atropelada na noite desta segunda-feira (4) na comunidade Vila Cabral de Santa Rosa, em Campina Grande. Ela corre o risco de perder a perna esquerda. O condutor do veículo era um policial militar reformado, que, segundo a Polícia Militar, apresentava indícios de embriaguez no momento do acidente. A vítima foi socorrida por equipes do Samu e encaminhada em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internada. Após o atropelamento, o suspeito deixou o local e foi localizado posteriormente na residência da irmã, na mesma comunidade. Em depoimento, o homem alegou que fugiu por temer represálias dos moradores, que, segundo ele, tentaram agredi-lo e apedrejaram o carro que dirigia. Ainda de acordo com a PM, o policial reformado admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi detido e conduzido à Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde o caso foi registrado.