Criança de 6 anos é internada em estado grave após ingerir veneno de rato em Itabaiana Uma criança de seis anos foi envenenada na manhã desta quinta-feira (7), após ingerir veneno para ratos no quintal de casa, na cidade...

Samu atende pelo telefone 192 (Foto: Divulgação/Gilberto Firmino)

Uma criança de seis anos foi envenenada na manhã desta quinta-feira (7), após ingerir veneno para ratos no quintal de casa, na cidade de Itabaiana, no Agreste da Paraíba.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o pai da criança havia espalhado o produto no quintal e o menino teria confundido o veneno granulado de brigadeiro. Após isso, ele começou a passar mal e seu estado de saúde piorou.

O menino foi socorrido com o apoio do Acauã e foi transferida para o Hospital de Emergência e Trauma da região. Ele precisou ser intubado e permanece internado na UTI, em estado grave.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Criança de 6 anos é internada em estado grave após ingerir veneno de rato em Itabaiana apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.