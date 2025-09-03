Criança de 8 anos morre atropelada pelo próprio tio na PB-195 no Sertão paraibano Uma criança de oito anos morreu atropelada pelo próprio tio na manhã desta quarta-feira (03) após ter soltado a mão da mãe e tentado... Portal Correio|Do R7 03/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital de Trauma de Campina Grande (Foto: Divulgação) Uma criança de oito anos morreu atropelada pelo próprio tio na manhã desta quarta-feira (03) após ter soltado a mão da mãe e tentado atravessar a PB-195 sozinho na cidade de Tenório, no Sertão paraibano. A mulher também foi atingida e foi socorrida ainda no local. Segundo informações da TV Correio, os dois estavam tentando atravessar a rodovia quando o acidente aconteceu. O menino morreu na hora e a mulher foi encaminhada para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está recebendo todos os cuidados médicos. De acordo com a equipe do hospital, ela apresenta fraturas em duas vértebras da coluna, apesar disso, não há risco de déficit motor ou lesão neurológica. O homem compareceu à delegacia e disse que não conseguiu ver a mulher e a criança devido à velocidade. Ainda segundo ele, tentou frear o carro, mas infelizmente não deu tempo. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Criança de 8 anos morre atropelada pelo próprio tio na PB-195 no Sertão paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.