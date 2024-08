Criminosos explodem posto de combustíveis nos Bancários, em João Pessoa Durante a madrugada desta segunda-feira (19), um grupo criminoso explodiu um posto de combustíveis localizado no bairro Bancários.... Portal Correio|Do R7 19/08/2024 - 06h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 06h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-