Criminosos roubam van escolar em João Pessoa e fazem donos de reféns Suspeitos roubaram uma van escolar no bairro do Valentina em João Pessoa nesta segunda-feira (01). Os criminosos fizeram um casal que... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 17h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução) Suspeitos roubaram uma van escolar no bairro do Valentina em João Pessoa nesta segunda-feira (01). Os criminosos fizeram um casal que estavam dono do veículo de refém e os obrigaram a entrar no veículo junto com eles. Uma das vítimas estava buscando crianças na escola quando foi empurrada por um dos assaltantes para dentro da van. Segundo as investigações da polícia, foram encontradas diversas capsulas de munição dentro do veículo, apesar disso, nenhuma criança foi machucada. De acordo com a polícia militar, o casal foi liberado um tempo depois e a Van foi encontrada abandonada no bairro do Geisel. Eles foram encaminhados para à Central de Polícia Civil onde registraram um boletim de ocorrência. O caso segue sob investigação para tentar identificar os autores do crime. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Criminosos roubam van escolar em João Pessoa e fazem donos de reféns apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.