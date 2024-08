Cuidando da saúde? Sandy estaria vivendo romance com médico após separação de Lucas Lima Haja saúde! Um médico está sendo apontado como o novo affair de Sandy. Após 24 com Lucas Lima, a cantora estaria vivendo um romance... Portal Correio|Do R7 01/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-