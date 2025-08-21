Cuité abre Festival de Inverno das Serras com música e cultura A Prefeitura de Cuité deu início ao Festival de Inverno das Serras (FIS) na noite dessa quarta-feira (20), no Teatro Dona Chicota A... Portal Correio|Do R7 21/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h40 ) twitter

A Prefeitura de Cuité deu início ao Festival de Inverno das Serras (FIS) na noite dessa quarta-feira (20), no Teatro Dona Chicota A abertura contou com voz e violão na cerimônia e ainda uma caminhada cultural até a Praça do Coreto, onde aconteceu um sarau e apresentação da banda de jazz ‘Mestizo’. Nesta quinta-feira (21), a programação segue com shows de Ericleidson, Dj Henrique e Murock, na Rua do Cordel. Na sexta (22), será a vez de Kevin Nojana, Vamz e PB 177 Rock Band. Já no sábado (23), encerrando a programação musical, se apresentam Bia Gurgel, Juzé e Rota 104. O prefeito Caio Camaraense celebrou a primeira noite do evento, que insere ainda mais o município na rota turística e cultural da Paraíba. “Vamos mostrar, mais uma vez, nosso potencial criativo para promover nossa cultura, aquecer nosso comércio e nossa arte. Estamos criando tradições que enaltecem nosso orgulho e mostram nossa singularidade”, apontou. Além das atrações musicais, o público poderá participar de oficinas, mostras de cinema, feiras de artesanato e gastronomia. Entre as atividades formativas, está o minicurso de Produção Audiovisual, ministrado por Kalyne Almeida nesta sexta-feira (22) e sábado (23), no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. O Festival de Inverno das Serras teve início em Serra da Raiz e já passou por Barra de Santa Rosa e Araruna, seguirá ainda por Dona Inês e Cacimba de Dentro, onde será encerrado. O festival conta com o patrocínio do Governo Estadual, Governo Federal, Banco do Nordeste e Sebrae. O evento, promovido pelo Fórum de Turismo Sustentável do Curimataú e pela Prefeitura de Cuité, passa por seis cidades paraibanas e tem como objetivo valorizar a cultura e o potencial turístico da região. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cuité abre Festival de Inverno das Serras com música e cultura apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.