Cuité é certificado pelo Ministério do Turismo e passa a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Cuité, no Curimataú paraibano, passou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro. A certificação foi concedida pelo Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e dos Interlocutores Estaduais do programa, reconhecendo o potencial turístico da cidade.

O prefeito de Cuité, Caio Camaraense comemorou a certificação e destacou a importância do reconhecimento para o município. “Receber essa certificação do Ministério do Turismo é um marco importante para Cuité. Isso mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo nossa identidade, valorizando nossa cultura e abrindo portas para novos investimentos. O turismo é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento econômico e social, e essa inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro vai nos permitir avançar ainda mais em projetos que beneficiem nossa cidade e nossa gente”, pontuou.

Com a certificação, Cuité se insere em uma região turística dentro do PRT, o que reforça sua importância no cenário estadual e amplia as oportunidades para o desenvolvimento local. O reconhecimento indica que o município possui características que o habilitam a receber investimentos e projetos voltados ao fortalecimento do turismo, durante o período de validade do certificado (um ano). Além disso, Cuité também faz parte do Fórum de Turismo Sustentável da Região do Curimataú, que busca fortalecer o desenvolvimento turístico por meio da valorização da cultura, da economia e das potencialidades locais. Neste ano, o Fórum promove o 1º Festival de Inverno das Serras, que já percorreu três cidades paraibanas e está em andamento em Cuité, seguindo ainda para Dona Inês e Cacimba de Dentro, onde será encerrado. Sobre o programa – O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento estratégico que orienta a aplicação de políticas públicas voltadas para o setor. Ele define as áreas prioritárias de atuação do governo federal e possibilita o direcionamento de investimentos para ações de infraestrutura, qualificação e promoção do turismo. O Programa de Regionalização do Turismo tem como objetivo descentralizar e regionalizar a gestão do setor, fortalecendo a atuação integrada entre municípios, estados e União. Dessa forma, Cuité passa a contar com mais apoio para planejar e implementar ações que estimulem a atividade turística e a economia criativa no município.