Cuité sedia etapa do Festival de Inverno das Serras com música, oficinas e gastronomia Cuité recebe, a partir desta quarta-feira (20), a etapa do Festival de Inverno das Serras (FIS), que reúne shows, oficinas, cinema,... Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cuité recebe, a partir desta quarta-feira (20), a etapa do Festival de Inverno das Serras (FIS), que reúne shows, oficinas, cinema, gastronomia e feiras culturais. O evento, promovido pelo Fórum de Turismo Sustentável do Curimataú e pela Prefeitura de Cuité, passa por seis cidades paraibanas e tem como objetivo valorizar a cultura e o potencial turístico da região. A programação começa no Teatro Dona Chicota, com apresentação musical, seguida de sarau e show da banda de jazz Mestizo, na Praça do Coreto. Nos dias seguintes, a Rua do Cordel receberá artistas como Murock, Ericleidson, DJ Henriqu3r, Kevin Ndjana, Vamz, PB 177 Rock Band, Bia Gurgel, Juzé e Rota 104. Além das atrações musicais, o público poderá participar de oficinas, mostras de cinema, feiras de artesanato e gastronomia. Entre as atividades formativas, está o minicurso de Produção Audiovisual, ministrado por Kalyne Almeida nos dias 22 e 23, no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. As inscrições são gratuitas e seguem até 20 de agosto, podendo ser feitas pelo link disponível no Instagram da Prefeitura (@prefeituradecuite). O prefeito Caio Camaraense destacou a importância do evento para o município. “Cuité tem uma vocação natural para ser um polo cultural e turístico da nossa região. Essa semana é uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor e fortalecer ainda mais a nossa identidade e economia local”, afirmou. Festival Universitário – A cidade segue ainda com a programação do Festival Universitário de Inverno (FUI), realizado em parceria com o Centro de Educação e Saúde da UFCG. A edição deste ano começou na segunda-feira (18) e abriu com feira literária e apresentações culturais. Nesta terça-feira (19), terá lançamentos de livros e cordéis no Teatro Municipal. O Festival de Inverno das Serras teve início em Serra da Raiz e já passou por Barra de Santa Rosa e Araruna, seguirá ainda por Dona Inês e Cacimba de Dentro, onde será encerrado. O festival conta com o patrocínio do Governo Estadual, Governo Federal, Banco do Nordeste e Sebrae. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cuité sedia etapa do Festival de Inverno das Serras com música, oficinas e gastronomia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.