Curso de Formação de Oficiais da PM: inscrições abrem nesta segunda (4)

A Polícia Militar da Paraíba abre nesta segunda-feira (4), as inscrições para o Curso de Formação de Oficiais da PM (CFO). O concurso de nível superior abre 30 vagas de ampla concorrência. As inscrições serão realizadas até o dia 20 de novembro no site da Polícia Militar ( www.pm.pb.gov.br ). O valor cobrado é de 120 reais.

Para concorrer, o candidato deve estar inscrito no ENEM 2024, conforme foi adiantado no mês de maio deste ano. O certame tem duas fase: exame intelectual (que serão as provas do ENEM) e os exames complementares (psicológico, saúde e aptidão física).

O concurso tem requisitos de idade (completar no ano da inscrição do concurso 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo) e altura mínima (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres). Cerca de 20% das vagas são reservadas para a população negra.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL COMPLETO (pág. 14)

Para conferir quais são os outros requisitos para prestar o concurso do CFO, basta conferir o edital completo, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Polícia Militar, o concurso do CFO tem o diferencial de que os aprovados já começam a receber remuneração durante o período de formação, onde o cadete do 1º ano ganha R$ 3.003,48 reais.

