Denúncias de vizinhos motivaram ação de MP contra Hytalo Santos, afirma promotora

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou uma ação civil pública contra o influenciador paraibano, após vizinhos denunciarem condutas irregulares no condomínio que ele morou em João Pessoa. O caso estava em apuração pelo MP desde o final do ano passado.

De acordo com a promotora Ana Maria França, a denúncia afirma que os envolvidos, entre crianças e adolescentes, faziam barulho até tarde da noite e gravavam conteúdos envolvendo bebidas alcoólicas e cenas de conotação sensual.

A decisão da Justiça também determinou a suspensão de todos os perfis nas redes sociais do influenciador, e o afastamento imediato dos menores que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os adolescentes.

