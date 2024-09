Portal Correio |Do R7

Deolane Bezerra chega a fórum no Recife (Foto: Genival Paparazzi/ Agnews)

A influenciadora Deolane Bezerra passou a primeira noite na Colônia Penal Feminina de Buíque, nessa terça (10). A advogada foi detida por descumprir uma medida cautelar que havia sido imposta quando conseguiu habeas corpus para ser transferida para uma prisão domiciliar. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

A detenção ocorreu no fórum da área central do Recife, onde Deolane chegou acompanhada das irmãs. Ao entrar no local para assinatura de documentos, recebeu voz de prisão de um delegado.

No momento atual o presídio feminino, a mais de 280 km de Recife, há um esquema montado pela segurança devido à superlotação do local. A estrutura possui 107 vagas, mas abriga atualmente 264 detentas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) informou que Deolane está em uma cela reservada visando manter sua integridade física.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Deolane Bezerra está em presídio de Pernambuco que enfrenta superlotação apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.