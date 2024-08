Deputado federal Wilson Santiago passa por cirurgia após sofrer acidente doméstico O deputado federal paraibano, Wilson Santiago, foi submetido a uma cirurgia após sofre uma acidente doméstico em sua residência, na... Portal Correio|Do R7 13/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-