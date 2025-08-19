Diferença no preço da gasolina comum chega a R$ 0,40 em pesquisa do Procon-JP A diferença no preço da gasolina comum em João Pessoa chega a R$ 0,40, segundo pesquisa comparativa de combustíveis realizada pelo... Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h58 ) twitter

Foto: Imagem ilustrativa/Fernando Frazão/Agência Brasil A diferença no preço da gasolina comum em João Pessoa chega a R$ 0,40, segundo pesquisa comparativa de combustíveis realizada pelo Procon-JP no último dia 18 de agosto. O valor do litro varia entre R$ 5,85, registrado no Posto Ferrari (Centro), e R$ 6,29, praticado em 35 estabelecimentos para pagamento à vista. O levantamento identificou ainda 36 postos comercializando o combustível por menos de R$ 6,00. O menor preço, R$ 5,85, é o mesmo verificado nas pesquisas anteriores, feitas nos dias 7 e 12 de agosto. De acordo com o secretário do Procon-JP, Junior Pires, grande parte dos postos que aplicou reajuste já praticava valores próximos ou acima de R$ 6,00. Ele lembrou que uma operação de fiscalização constatou aumentos considerados indevidos em diversos locais, o que resultou em mais de 70 autuações. “O aumento provocou uma espécie de ‘onda’, mas, com a agilidade do Procon-JP em montar uma grande operação de fiscalização, os preços de vários postos recuaram”, afirmou. O levantamento também mostra que a gasolina aditivada apresentou leve variação: o menor preço passou de R$ 5,97 para R$ 5,98 (Posto Expressão Beira-Rio – Centro), enquanto o maior subiu de R$ 6,27 para R$ 6,64 (Posto São José – Castelo Branco). Já o etanol mantém o menor valor registrado há 15 dias, R$ 4,39 (Posto Ferrari – Centro), com o maior caindo de R$ 4,99 para R$ 4,89 em 44 estabelecimentos. A diferença chega a R$ 0,50. No pagamento no cartão, o preço do litro do álcool é único, R$ 5,09. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Diferença no preço da gasolina comum chega a R$ 0,40 em pesquisa do Procon-JP apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.