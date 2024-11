Discussão entre primos termina com homem morto, em Campina Grande Um homem de 47 anos foi morto na tarde de domingo (27) após discutir com o primo no bairro Conceição, em Campina Grande. A vítima foi...

Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 09h09 ) twitter

