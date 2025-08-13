Logo R7.com
Distribuidora é interditada por vender suplementos sem autorização, em João Pessoa

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa/PB) interditou uma distribuidora de alimentos e suplementos no bairro de Manaíra, em João Pessoa por vender suplementos de forma irregular.

Segundo a Agevisa, o estabelecimento também funcionava sem CNPJ, sem responsável técnico e sem autorização da Vigilância Sanitária municipal (Gevisa/JP) ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para armazenar, transportar e vender suplementos alimentares. Os produtos eram comercializados sem Nota Fiscal e incluíam itens nacionais e importados, alguns com informações apenas em inglês.

Durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades:

  • Produtos armazenados em más condições de higiene e temperatura inadequada
  • Alimentos e suplementos com prazo de validade vencido
  • Produtos sem identificação ou com rótulos irregulares
  • Instalações sanitárias com acesso direto à área de armazenamento
  • Fracionamento irregular de suplementos

A Agevisa determinou que a empresa apresente alvarás sanitários, notas fiscais, autorizações dos fornecedores e da Anvisa, além de realizar o recall de todos os produtos já distribuídos.

