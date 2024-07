Distribuidoras de combustíveis são autuadas por aumento abusivo de preços, em João Pessoa O Procon de João Pessoa autuou cinco revendedoras de combustíveis, nesta terça-feira (30), por prática de aumento abusivo e injustificado... Portal Correio|Do R7 30/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h33 ) ‌



