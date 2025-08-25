Divulgação de resultado do concurso da Educação da Paraíba é adiado; saiba nova data O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) teve seu resultado definitivo das provas objetivas adiado para... Portal Correio|Do R7 25/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Imagem ilustrativa/Freepik) O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) teve seu resultado definitivo das provas objetivas adiado para esta terça-feira (26). A nova etapa do certame ocorre quase 20 dias após o resultado preliminar, publicado através do site do Idecan, que é o organizador do concurso, no último dia 6 de agosto. O concurso público da SEE-PB oferece 2 mil vagas imediatas para professores efetivos com formação de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.944,09. Apesar do número de vagas disponíveis no edital, até 6 mil candidatos poderão ser aprovados e formar cadastro de reserva. O cronograma continua o mesmo, os candidatos convocados para as próximas etapas devem enviar, a partir desta quarta-feira (27), os documentos para a prova de títulos. A convocação para esta etapa será publicada nesta terça-feira (26). Conforme o edital, a distribuição de vagas por área foi: Artes: 165 vagas

Biologia: 98 vagas

Educação Física: 201 vagas

Filosofia: 69 vagas

Física: 86 vagas

Geografia: 161 vagas

História: 177 vagas

Língua Espanhola: 103 vagas

Língua Inglesa: 127 vagas

Língua Portuguesa: 319 vagas

Matemática: 347 vagas

Química: 76 vagas

Sociologia: 71 vagas O resultado preliminar da prova de títulos está previsto para o dia 10 de setembro. Em seguida, os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 11 e 12 de setembro. O resultado definitivo da prova de títulos deve ocorrer, de acordo com o cronograma divulgado pela banca organizadora do concurso, no dia 24 de setembro. Depois disso, ocorrerá apenas a heteroidentificação e avaliação biopsicossocial. O resultado final do concurso está previsto para 24 de outubro. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Divulgação de resultado do concurso da Educação da Paraíba é adiado; saiba nova data apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.