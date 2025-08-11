Dois homens são executados em bar de São Miguel de Taipu Dois homens foram executados na noite desse domingo (10), em um bar na zona rural de São Miguel de Taipu. As vítimas foram abordadas...

Dois homens foram executados na noite desse domingo (10), em um bar na zona rural de São Miguel de Taipu. As vítimas foram abordadas por cinco suspeitos encapuzados, que chegaram no local em um carro vermelho.

De acordo com testemunhas, os suspeitos anunciaram um assalto, porém foram em direção às vítimas já efetuando os disparos.

Os homens, identificados como Glênio e Binho, eram da cidade de Pilar. Eles tentaram fugir, mas não resistiram aos ferimentos, e morreram no local do crime.

A polícia segue investigando o caso para descobrir a identidade dos suspeitos, e qual seria a motivação do crime.

