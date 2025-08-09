Dois homens são presos e um ferido em tentativa de ataque em Mandacaru Dois homens foram presos e outro ficou ferido após uma troca de tiros durante uma tentativa de um ataque na região do Jardim Mangueira...

Armas e munições apreendidas com os suspeitos. (Foto: Divulgação/Polícia Militar da Paraíba)

Dois homens foram presos e outro ficou ferido após uma troca de tiros durante uma tentativa de um ataque na região do Jardim Mangueira, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, no fim da tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, o trio faz parte de um grupo de cerca de 15 pessoas, que planejavam atacar o local. Durante a abordagem dos policias, os suspeitos reagiram, dando início a uma troca de tiros na região conhecida como viveiro de camarões. Um deles foi baleado e encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma da capital.

Cinco armas de fogo, carregadores e uma vasta quantidade de munições também foram apreendidas com os homens.

A PM segue com as buscas na região do Jardim Mangueira para tentar localizar os outros suspeitos de participarem do crime.

