Dois jovens são mortos às margens da BR-101, em Alhandra Dois jovens foram assassinados na manhã desta quinta-feira (14) às margens da BR-101, no município de Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Dois jovens foram assassinados na manhã desta quinta-feira (14) às margens da BR-101, no município de Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba.

De acordo com a Polícia, os jovens eram integrantes de uma facção que atua na divisa com o estado de Pernambuco. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma postagem provocativa feita por uma das vítimas no Instagram.

Os criminosos invadiram a residência onde os dois moravam e os levaram até a rodovia, onde foram mortos com vários disparos de arma de fogo.

Até o momento, os suspeitos ainda não foram identificados e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Dois jovens são mortos às margens da BR-101, em Alhandra apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.