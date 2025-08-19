Dorgival Dantas, Flávio José e Waldonys farão ‘Encontro das Sanfonas’ em João Pessoa, em outubro No sábado, 18 de outubro, a Domus Hall, em João Pessoa, receberá um dos eventos mais marcantes da música nordestina: o “Encontro das... Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No sábado, 18 de outubro, a Domus Hall, em João Pessoa, receberá um dos eventos mais marcantes da música nordestina: o “Encontro das Sanfonas”. O show, promovido pela Onze Promo e Soul, reunirá três ícones que representam o autêntico forró pé de serra: Dorgival Dantas, Waldonys e Flávio José. Criado em 2010, o evento nasceu com a proposta de celebrar a tradição da sanfona e destacar seus maiores mestres. Em mais de quatro horas de música, o público poderá vivenciar uma verdadeira viagem pelas raízes culturais do Nordeste — um espetáculo repleto de emoção, poesia, alegria e a força contagiante do forró. O Encontro das Sanfonas é muito mais que um show: é uma experiência que resgata a identidade cultural do Nordeste e promove a alegria coletiva através da música. O evento reúne diferentes gerações em torno de um único sentimento — o amor pelo forró. Dorgival Dantas – Conhecido como “O Poeta das Canções”, o potiguar é responsável por sucessos que marcaram gerações, como “Paixão Errada”, “Destá” e “Coração”. Além de sua carreira solo consagrada, já compôs para grandes nomes da música brasileira e segue encantando o público com sua autenticidade e talento inconfundível na sanfona. Flávio José – Natural da Paraíba, é um dos mais respeitados representantes do forró tradicional. Sua carreira sólida, desde os anos 1970, imortalizou clássicos como “Caboclo Sonhador”, “Me Diz Amor” e “É Por Isso Que Eu Bebo”. Sua voz marcante e seu repertório de pura poesia popular fazem dele um verdadeiro ícone da música nordestina. Waldonys – Cearense irreverente e virtuoso, mistura forró, baião e outros ritmos nordestinos em apresentações sempre emocionantes. Reconhecido pelo carisma e pela habilidade única com a sanfona, já dividiu o palco com mestres como Dominguinhos e Elba Ramalho, conquistando fãs em todo o Brasil e no exterior. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quarta-feira, 20 de agosto. Prepare-se para uma noite inesquecível na Domus Hall, onde três mestres da sanfona vão transformar João Pessoa na capital do forró. Serviço: Local: Domus Hall – João Pessoa/PB

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: A partir das 21h

Atrações: Dorgival Dantas, Waldonys e Flávio José

Produção: Onze Promo e Soul

Créditos da foto: Harrisson Neri O post Dorgival Dantas, Flávio José e Waldonys farão ‘Encontro das Sanfonas’ em João Pessoa, em outubro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.